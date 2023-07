Basta barriere. Il musical "Ariel - La sirenetta" con Roberta Macrì, simbolo di accessibilità - Tempostretto

A MIlazzo, come attrice, lei che lotta ogni giorno contro le barriere architettoniche. Ed è Cavaliere al merito della Repubblica

MILAZZO – Nel musical “Ariel – La sirenetta”, che il prossimo 12 luglio sarà in scena al Teatro Trifiletti di Milazzo alle 21, c’è molto più del “solo” spettacolo. L’evento è promosso dalla scuola di ballo Dancing Art del maestro Salvatore De Mariano di San Filippo del Mela e lui stesso dichiara che “chi si avvicina a questo spettacolo con l’idea di andare ad assistere al ‘solito’ musical avrà un’ occasione per ricredersi”. E questo anche perché, e non è per nulla scontato, la scuola di danza è ormai da tempo “accessibile” e aperta, tanto da vantare all’interno del cast la presenza di diverse persone con disabilità. Tra loro anche Roberta Macrì, insignita nello scorso aprile del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica, nominata dal presidente Sergio Mattarella.

Roberta Macrì: “Troppi no per la propria disabilità”

A raccontare quest’esperienza è la stessa Roberta, che spiega come “la scuola di danza da diversi anni è diventata accessibile e ha accolto altre persone con disabilità, oltre me”. E non è scontato: “Ancora oggi purtroppo mi scrivono persone che sono state rifiutate in scuole di danza a causa della loro disabilità e non deve succedere”. Non succede alla Dancing Art, con il maestro Salvatore De Mariano a porsi l’obiettivo di diffondere nei teatri e nelle piazze, attraverso i musical, valori di condivisione, civiltà e crescita personale. Le coreografia del musical sono di Salvatore De Mariano, Alessia De Mariano, Federica Accetta, Gina Giammello, Federica Briguglio, Davide Telleri e Nilgun Onart. Tra gli altri collaboratori, oltre a Roberta Macrì, anche Giusy Mondello e Federica Giorgianni, oltre alla vocal coach Nancy Rizzo.

La trama

La giovane sirenetta Ariel, interpretata da Giada La Rosa, si ribella alle regole ferree del padre Re Tritone, interpretato da Rosario Popolo, per inseguire il suo sogno di conoscere sempre più il mondo degli umani insieme ai suoi inseparabili amici Flounder, interpretato da Carlotta D’Amico, e Scuttle da Nicla Sfameni. Si unisce alla banda anche il segugio inviato da Re Tritone, il granchio Sebastian, interpretato da Nino Catanzaro. Ariel tanto incuriosita dal mondo degli umani si innamora del Principe Eric, interpretato da Antonio Puliafito, con sempre al fianco il suo maggiordomo Grim, interpretato da Carmelo Cambria.

La povera Ariel, pur di coronare questo amore finisce nelle grinfie della perfida Urlula, interpretata da Roberta Macrí, che la inganna rubandole la voce e trasformandosi in una bellissima ragazza che le somiglia anche per rubarle il Príncipe prendendo il nome di Vanessa, interpretata da Asya Kilicaslan. A far parte del cast anche le tre murene Flotsam, Jetsam e Betsam, seguaci di Ursula (interpretate rispettivamente da Federica Grillo, Ginevra Lazzaro e Vita Vitale), la sorella maggiore di Ariel Acquata (interpretata da Nilgun Onart) ed il marinaio (Sophie Amico). Il musical sarà arricchito da coreografie sostenute dai bambini e dai ragazzi della Dancing Art.