"Basta con il pedaggio di Villafranca", la raccolta firme per sollecitare la Regione - Tempostretto

Ancora una volta l'ex consigliere Mario Biancuzzo lancia un'iniziativa: "Già più di 4mila persone hanno firmato"

MESSINA – “Basta con il pedaggio autostradale, illegittimo e illegale, di Villafranca. In realtà è un tratto, alla tangenziale Nord, tra la città di Messina e Ponte Gallo. E il Comune di Villafranca non ha niente a che vedere con questo tratto. Non è un casello ma una bretella, collocata nel territorio del Comune di Messina. Di conseguenza, non vi è ragione alcuna di chiedere il pagamento di un pedaggio”. Mario Biancuzzo, ex consigliere della VI Municipalità, ci riprova e lancia una raccolta firme. Oltre 4mila firme per chiedere al presidente della Regione e al presidente dell’Ars l’iscrizione all’ordine del giorno della soppressione del pedaggio.

Iniziata il 23 giugno, la campagna è tuttora in corso. Sottolinea Biancuzzo: “Trattandosi di una battaglia civica, invitiamo la popolazione ad aderirvi. Potete contattarmi: cell. 3479124084, mail: mario.biancuzzo@libero .it, pec: mario.biancuzzo@pec.it. E invierò il modulo di sottoscrizione. Non è la mia battaglia. Ma la battaglia di tutti”.

Articoli correlati