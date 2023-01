Basta femminicidi. "A scuola di parità e per una cultura non violenta" - Tempostretto

Un progetto promosso dal Cedav, Centro donna antiviolenza: sottoscritti i protocolli al provveditorato di Messina

MESSINA – Un’altra cultura è possibile nei rapporti tra uomo e donna? Si possono superare le emergenze nel campo dei femminicidi per affermare una cultura della parità e un ripudio di ogni forma di violenza? Il Cedav, Centro donna antiviolenza, ci crede e lunedì 12 gennaio sono stati sottoscritti, al provveditorato agli studi di Messina, i protocolli interscolastici che danno l’avvio al progetto “A scuola di parità“. Un progetto promosso dal Cedav nell’ambito delle attività di diffusione di una cultura non violenta all’interno delle scuole cittadine. In primo piano il contrasto alla violenza maschile sulle donne.

Dall’emergenza a un metodo di lavoro con al centro la scuola e l nuove generazioni

Si legge in una nota del Centro donna antiviolenza (le foto sono tratte dalla loro pagina Fb): “Si tratta di un impegno sancito dal protocollo madre stipulato con l’Usp (Ufficio scolastico provinciale) di Messina, con cui il Cedav intende promuovere attività di intervento sistematico sviluppando, insieme ai/alle docenti e agli studenti e alle studentesse, obiettivi e strategie metodologiche di lavoro”.

L’obiettivo è passare dalla tendenza ad affrontare le innumerevoli emergenze a sviluppare un metodo di lavoro con al centro la scuola e le nuove generazioni. Il progetto sarà curato dalla dottoressa Veronica Famoso, operatrice Cedav e sociologa, e dalla dottoressa Maria Portovenero, operatrice del Centro e referente per il gruppo scuola, in collaborazione con le referenti scolastiche professoresse Matilde Caruso, Yvonne Cannata, Laura Giuffrida e Daniela Mangano.

Dirigenti, professori ed esponenti Cedav al provveditorato

Alla sottoscrizione erano presenti, oltre al provveditore agli studi Stello Vadalà, alla referente per l’Usp Messina, la professoressa Cristina Costanzo, e alla presidente del Cedav, avvocata Maria Gianquinto, l’avvocata Carmen Currò, presidente emerita del Cedav, la dirigente dell’istituto “Caio Duilio” Daniela Pistorino, il dirigente dell’istituto”E.Ainis” Elio Parisi, la dirigente dell’istituto”Antonello” Laura Tringali e la vicepreside dell’istituto “G. Minutoli” Yvonne Cannata.

