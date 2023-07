"Basta un po' di pioggia e Ganzirri s'allaga" VIDEO - Tempostretto

La segnalazione di un lettore, che ha girato due video: "Puzza di fogna e ostaggi del marciapiede"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Un lettore gira due video domenica 2 luglio: “Bastano cinque minuti esatti di pioggia a Ganzirri e questo è il risultato…. Vi risparmio la puzza di fogna e il restare ostaggio del marciapiede, non potendo di fatto attraversare la strada. Ben venga Messina città degli eventi, ma che sia anche città vivibile!”.

I video sono di ieri 2 luglio 2023. La foto in evidenza è di repertorio.

Si tratta di un argomento che abbiamo affrontato più volte, in attesa d’interventi strutturali. Anche se negli ultimi tempi, in alcune zone, si è registrato un miglioramento grazie alla pulizia delle caditoie e la manutenzione dei torrenti, la strada verso la normalità è ancora in salita.