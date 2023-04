Maltempo. Messina "fa acqua" da tutte le parti. Minutoli: "Ma la manutenzione ha funzionato" - Tempostretto

L'assessore: "La cura dei torrenti e la pulizia delle caditoie ha fatto migliorare le cose". Non mancano però le segnalazioni di allagamenti, compresa via Don Blasco

MESSINA – Messina è una città che in tanti casi “fa acqua” da tutte le parti, come problemi ed emergenze, ma la pioggia di lunedì e martedì sta creando meno disagi. I motivi? La densità non si è concentrata in pochi, pericolosi momenti, come sottolinea spesso il nostro meteorologo Daniele Ingemi, nonostante la grande quantità, e la manutenzione sta cominciando a dare i suoi frutti. Questo non significa che non siano mancati i punti critici, come gli allagamenti nella rinnovata via Don Blasco e sul viale della Libertà, come segnalato da alcuni lettori. Tuttavia, rispetto al passato, qualche miglioramento è oggettivo.

In video intanto il torrente Cataratti nella prima mattinata di oggi. Il lettore, che ha inviato il filmato, si lamenta della situazione: “Hanno messo in sicurezza il torrente ma non le strade, visto che sono invase dall’acqua”.

“La manutenzione degli ultimi due anni sta funzionando”

Sottolinea l’assessore, con delega alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli: “Abbiamo avuto delle piccole frane a Contrada Casazza e Cumia. Ma. dopo la siccità di questo periodo, è normale e la situazione è sotto controllo. Stiamo facendo un programma di manutenzione su tutti i torrenti cittadini. E, infatti, non hanno creato problemi. Cosa che non avveniva da tantissimo tempo. Pure nelle strade la situazione risulta buona, senza allagamenti eccessivi, dato che le caditoie sono pulite. La manutenzione avviata negli ultimi due anni permette di ridurre i danni”.

Di certo, rimangono i problemi strutturali di un territorio che richiede molti soldi e una cura straordinaria, negli anni, per mettersi al sicuro sul piano del dissesto idrogeologico. Ma questa è un’altra storia.

La foto è di repertorio.

