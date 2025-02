Battaglia tra Akademia Messina e San Giovanni, il tiebreak premia le ospiti

Quasi due ore e mezza di partita tra le prime due della Serie A2, prima sconfitta in campionato al tiebreak e in casa. La poule promozione inizierà con quattro punti di distacco

MESSINA – Lo scontro al vertice si risolve in favore delle ospiti romagnole. San Giovanni in Marignano si conferma capolista e batte Akademia Sant’Anna in casa. Sempre a inseguire la formazione di coach Boanfede che cede il primo set, pareggia, va sotto nel terzo e riesce a trascinare la sfida al tiebreak. Al set decisivo questa volta, e per la prima volta in stagione, cede e contemporaneamente si registra la prima sconfitta stagionale, in campionato, al PalaRescifina. Il palazzetto di San Filippo non veniva espugnato in una partita di Serie A2 dallo scorso aprile. Akademia perde vincendo un punto in più 100 contro 99 di San Giovanni in Marignano.

Prima di iniziare la partita un minuto di silenzio in ricordo di Simonetta Avalle, storica allenatrice di pallavolo e delle formazioni giovanili italiane recentemente scomparsa. Confermato lo starting six per coach Bonafede: Carraro al palleggio e Diop opposto, in banda Rossetto e Mason, centrali Olivotto e Modestino con Caforio libero. Risponde coach Bellano con Nicolini-Ortolani sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Piovesan e Nardo, Consoli e Parini centrali con Valoppi libero.

Con questo esito la classifica vede San Giovanni in Marignano allungare a 46 punti, Akademia inizierà la poule promozione a quota 42 punti. Tra le fine di Akademia assente Vernon, l’americana mvp nell’ultima partita e che poteva essere utile in alcune fasi delicate del match. Migliore in campo Anna Piovesan, schiacciatrice di San Giovanni in Marignano. Top scorer Diop con 29 punti, Piovesan chiude a 26, tra le file di Akademia Sant’Anna Messina in doppia cifra Olivotto (14) e Mason (13). Tra le file di Messina assente Vernon per un virus intestinale.

Akademia Sant’Anna – San Giovanni in Marignano 2-3

Primo punto per San Giovanni in Marignano con mani out di Piovesan, risponde Diop. L’errore sul primo tempo di Olivotto vale il primo break alle ospiti (1-3), poi il muro sulla fast di Modestino fa segnare il primo massimo vantaggio sul 4-7. Si rifà Olivotto mettendo poco dopo già il primo tempo che vale l’aggancio sul 9-9. L’equilibrio dura un paio di scambi, poi San Giovanni si rimette avanti 12-15 e costringe la panchina locale al time out. Al rientro la pipe di Diop murata da Nardo per il nuovo massimo vantaggio delle romagnole (12-16). Fase serrata del parziale, Messina prova a rientrare, San Giovanni difende e attacca e si mantiene a distanza (17-21). Ancora un punto per parte e coach Bonafede utilizza anche il suo secondo time out sul 18-22. Al rientro le romagnole arrivano a set point sul 19-24 dopo l’attacco di Nardo, in battuta la stessa manda in rete la prima chance. Arriva l’ace del capitano Carrato e sfuma anche la seconda palla set. Sul terzo di poco fuori la parallela di Piovesan, con tanto di video check che conferma, sulla quarta arriva il parziale per le ospiti (22-25) con errore di Diop.

Nel secondo parziale confermato il sestetto di San Giovanni, coach Bonafede invece cambia una pedina al centro: fuori Modestino e dentro Babatunde. Ad inizio secondo set il primo vantaggio di Akademia in partita arriva con l’attacco di Mason che vale il 2-1, poco dopo anche il primo break di Messina forzato da due punti consecutivi di Diop per il 5-2 con coach Bellano che ricorre al primo time out della sua partita. Al rientro reazione ospite, poi Diop evita l’aggancio (6-4) ed ancora lei rimette le peloritane avanti di tre con un ace e si ripete poco dopo per il 9-5. Non riesce il cambio palla alla capolista e la panchina romagnola sotto 10-5 chiede il secondo time out. Al rientro tolta Diop dalla battuta, ma Akademia allunga ancora sul 12-6 con San Giovanni in momentanea confusione, tre difese spettacolari di Caforio e poi Mason piazza per il nuovo massimo vantaggio delle locali (13-7). Akademia Sant’Anna in trance agonistica e San Giovanni non ha più time out e gli resta un solo videocheck da richiedere, sembra quasi una rese quindi il cambio Ortolani-Ravarini sotto di otto punti. Arriva il massimo vantaggio in doppia cifra per le padrone di casa (18-8), Akademia dilaga con ancora una grande difesa di Caforio e Diop che mette a terra da posizione non certamente comoda, coach Bellano toglie anche Nicolini e Piovesan manda in campo Bagnoli al palleggio e Nicolini in posto 4. San Giovanni non va più a segno: i suoi attacchi sono out o sono murati. Arrivano quindici set point per Messina sul 24-9, Mason in battuta forza ma non arriva il punto se non al terzo set point con il primo tempo vincente di Olivotto sul 25-11.

Il terzo inizia con gli starting six confermati rispetto al secondo set. Set che prosegue punto a punto fino al 4-5 quando Diop rimane a terra, probabilmente appoggiando male il piede dopo un attacco. Le due squadre si fermano per un minuto, poi l’opposto di Messina sembra poter riprendere a giocare, il muro di Babatunde vale il 5-5. San Giovanni approfitta dell’attacco di Parini e un errore di Messina e torna avanti un break che mancava dal primo set, sotto 6-8 coach Bonafede interrompe immediatamente il gioco. Al rientro altro punto delle ospiti e coach Bonafede opera un cambio mandando in campo Bozdeva al posto di Mason e il punto successivo anche Norgini ma solo per la battuta, poco dopo si chiude il cambio con mason che . Non cambia l’inerzia con Akademia che si ritrova sotto 8-12 e arriva il secondo time out dalla panchina di Messina. San Giovanni allunga sul 10-15 e tocca il massimo vantaggio sull’11-17, Messina vuole cambiare Babatunde per Modestino poi annulla il cambio e arriva un giallo. Due punti consecutivi per Messina, il secondo è un ace di Diop, coach Bellano chiede time out più per spezzare il ritmo all’opposto siciliano, ma al rientro Rossetto mura (14-17). Seguono due errori banali di Akademia e San Giovanni riscappa via stavolta definitivamente. L’attacco di Nardo vale la palla per blindare la prima posizione, sul 16-24, il capitano Ortolani inchioda a terra alla prima occasione.

Nel quarto set torna in campo Modestino al posto di Babatunde, dall’altra parte sestetto iniziale confermato per San Giovanni in Marignano. Inizia con un break (2-0) Akademia e con Mason in battuta allunga fino al 4-1. Le ospiti si rimettono in scia quasi subito, ma Messina non permette l’aggancio se non fino all’8-8. Le padrone di casa forzano di nuovo e allungano sull’12-9 sfruttando il turno di battuta con Mason dalla linea dei nove metri costringendo la capolista al time out. Al rientro altra fiammata di Akademia che scappa +5 (15-10). San Giovanni rientra fino al 17-15 e coach Bonafede spende il time out, altra fase serrata con Akademia che respinge il tentativo di aggancio di San Giovanni e scappa nuovamente sul 20-16, time out dalla panchina ospite. Al rientro però è Akademia a subire un contro parziale e sul punteggio di 21-19 esaurisce i time out anche Messina. Nonostante il vantaggio Messina subisce l’aggancio su 22 pari, poi ci pensano Olivotto e successivamente Diop, su palleggio di Modestino, a procurare i set point. Il primo sfuma con un’invasione chiamata contro la prima linea peloritana, sul secondo Modestino chiude il primo tempo (25-23).

Tiebreak

Il quinto set vede in campo gli stessi sestetti dell’inizio partita due ore prima. Inizia bene Messina che mura con Olivotto, San Giovanni passa a condurre sul 2-4 e la panchina messinese interrompe il gioco. Al rientro le ospiti trovano due muri che costringono Messina ad esaurire i time out. Altro muro incassato e Bonafede manda in campo Bozdeva al posto di Rossetto. Olivotto interrompe l’emorragia di punti e va in battuta, Akademia sembra trovare più ordine ma San Giovanni difende bene sul taraflex e il vantaggio, si cambia campo sul 4-8. Ace di Piovesan e coach Bonafede manda in seconda linea Norgini per Mason, San Giovanni resta avanti con lo stesso margine ma si avvicina al traguardo (6-10). Vantaggio massimo +5 (8-13) per le ospiti, Akademia reagisce fino all’11-13, coach Bellano richiede saggiamente il primo dei due time out a sua disposizione. Al rientro mani out di Piovesan vale il primo di tre match point (11-14), il primo lo cancella Diop. Sul secondo Piovesan viene murata out da Messina e termina il match.

Tabellino

Parziali: 22-25, 25-11, 16-25, 25-23, 12-15.

Durata: 27′, 23′, 30′, 30′, 19′.

Arbitri: Fabio Sumeraro & Giorgia Spinnicchia, Luca Cardaci (videocheck).

Mvp: Anna Piovesan, schiacciatrice San Giovanni in Marignano.

Akademia Bozdeva 2, Norgini 0, Olivotto 14, Carraro 2, Modestino 6, Rossetto 5, Mason 13, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde 4, Guzin ne, Diop 29.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

San Giovanni in M.no: Ortolani 0, Nicolini 2, Valoppi 0, Ravarini 1, Consoli 11, Piovesan 26, Parini 8, Meliffi ne, Bagnoli 0, Sassolini 1, Clemente ne, Nardo 16.

Coach: Massimo Bellano. Assistente: Alessandro Zanchi.

