Battle of Sea, allo “Sciavicco” di Sperone due giorni di crossfit, sport, cultura e salute

L'evento si terrà il 31 agosto e l'1 settembre allo stadio di rugby e coinvolgerà 250 atleti da tutta Italia

MESSINA – Ne avevamo parlato a febbraio con una lunga intervista all’ideatore Roberto Sanfilippo, per fare un bilancio della prima edizione e lanciare, di fatto, la seconda. Ora è tempo di prepararsi all’evento. La Battle of Sea organizzata dall’Asd Zancle Training torna per una due giorni (31 agosto e 1 settembre) fatta di sport e cultura, con il CrossFit protagonista. Saranno 250 gli atleti presenti allo stadio di rugby “Arturo Sciavicco” di Sperone, dove si terrà la maggior parte delle gare.

La novità di quest’anno sarà l’evento al mare. Uno dei 5 eventi fitness, infatti, si terrà nello specchio d’acqua del lido Mortelle. L’evento, che l’anno scorso ha richiamato 900 persone in riva allo Stretto da tutta la Sicilia e la Calabria (ma non solo), punta ad ingrandirsi ulteriormente e ad accreditarsi come un momento che coniuga sport, salute e turismo.