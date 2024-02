Battle of Sea, tutto pronto per l’evento di crossfit: “L’anno scorso 900 persone coinvolte”

La manifestazione sportiva organizzata da Roberto Sanfilippo ha portato in riva allo Stretto centinaia di atleti da ogni parte d'Italia: "Hanno scoperto la città"

MESSINA – Dopo il successo della prima edizione, che si è tenuta alla fine dell’estate 2023, il 2 e il 3 settembre, la macchina organizzativa guidata da Roberto Sanfilippo della Zancle Training si è già attivata: la prossima Battle of Sea, evento di crossfit che richiamerà in città atleti da tutta Italia, sarà ancora più grande (e divertente) di quella passata. Quest’anno l’evento si terrà il 31 agosto e l’1 settembre e si terrà al campo sportivo “Sciavicco”, grazie alla collaborazione al supporto del Messina Rugby.

Roberto Sanfilippo: “L’anno scorso un successo”

Le iscrizioni si sono aperte il 14 febbraio e si chiuderanno il 2 giugno. “L’anno scorso – ha raccontato a Tempostretto Roberto Sanfilippo – ci sono stati 175 team, per un totale di 350 atleti, con tre categorie: l’elitè, i più completi; il regular, che di fatto sono una categoria intermedia; e l’experience, di fatto quelli alle prime armi. Abbiamo avuto anche i master 100, per i team composti da over 50, e i master 80 con lo stesso formato per gli over 40. Nei due giorni di gara ci sono diversi eventi e una giuria che valuta ogni atleta e ogni team. La classifica online è live, così tutto possono vedere tutto”.

Sanfilippo ha proseguito: “Quest’anno mi ha aspetto un incremento dopo il grande successo dell’anno scorso. Proveremo a sviluppare l’evento in due campi gara, oltre al campo Sciavicco stiamo organizzando alcune prove in spiaggia. Quest’anno si passerà da 7 a 10 linee, quindi ci saranno 10 team alla volta impegnati sul campo gara”.

Non solo sport: “Oltre 900 persone a Messina”

Non si tratta di un semplice evento sportivo. A Messina lo scorso anno, per la due giorni di gare, sono sbarcate circa 900 persone tra atleti, allenatore e accompagnatori: “Siamo riusciti a stipulare convenzioni con diversi alberghi, per agevolare i partecipanti con scontistiche di vario tipo. Così diventa un evento anche turistico. Molte persone provenivano dal resto della Sicilia, tanti dal resto d’Italia. Per loro è stato un modo per scoprire la città, alloggiando qui, mangiando qui. Anche per questo abbiamo avuto il supporto della Regione Siciliana, soprattutto per questo aspetto turistico”.

Si punta a un evento di tre giorni

Sanfilippo, per questo, ha ringraziato “l’assessora regionale Elvira Amata, che ci ha supportato. Ma un grazie importante va anche a Nino Interdonato (ex consigliere comunale, ndr) e al Messina Rugby, che ci ha dato la piena disponibilità per il campo sportivo a Sperone”. Intanto l’appuntamento è per il 31 agosto, ma Roberto Sanfilippo non vuole fermarsi: “Già quest’anno stiamo cambiando qualcosina, ma in futuro mi piacerebbe passare a tre giorni di gare. Non l’ho fatto quest’anno ma già dalla terza edizione possiamo farcela. Presto speriamo di avere anche il marchio ufficiale crossfit e poi puntiamo ovviamente a incrementare i numeri. Potrebbe essere un evento sempre più importante per Messina”.