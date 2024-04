Beach Sprint, Club Peloro sugli scudi alla prima tappa del Trofeo Filippi

Per le squadre messinesi arrivano medaglie dalla spiaggia di Mondello. 20 dal Rc Peloro, 3 dalla Sc Thalatta, 2 dal Cn Paradiso

PALERMO – Si è conclusa la prima gara Beach Sprint del 2024, I tappa del trofeo Filippi, disputata sulla spiaggia di Mondello. A brillare tra le squadre messinesi impegnate è stato il Rowing Club Peloro che torna a Messina con 20 medaglie di cui 9 ori, 6 argenti e 5 Bronzi, oltre ad altri buoni piazzamenti che evidenziano l’ottimo lavoro svolto in allenamento.

Le medaglie del Rowing Club Peloro

La prima vittoria della giornata arriva dal doppio U19 m di Daniele Pacino e Karol Ielo. Sempre in campo U19 oro per Lucio Fugazzotto in doppio mix insieme alla compagna Maria Lanciano (lni Barletta), lo stesso poi oro in 1x U19 m. Oro anche per il 4mix u19 con a bordo Daniele Pacino e Karol Ielo al timone misto con la LNI di Barletta.

In campo Senior la medaglia più importante è conquistato dal doppio mix di Giovanni Ficarra e Maria Condurso, bronzo già nella stessa specialità agli scorsi europei a La Seyne Sur Mer (Francia), nello stessa specialità bronzo per Valentina Condurso con Luca Francaviglia (Sc Palermo). Medaglia d’oro anche per il 4mix S di Sebastiano Panteca e Daniele Pacino al timone insieme ai compagni Violante lama, Matilde Lorenzini e Iurii Suchak. Si conferma ancora una volta il più veloce in singolo Senior maschile Giovanni Ficarra conquistando la medaglia d’oro. Grande soddisfazione il bronzo di Maria Condurso nella specialità del singolo senior femminile.

Nelle gare universitarie oro per Gianluca Bardetta e Ornella Longo nel doppio mix. Argento nel doppio femminile di Ornella Longo e Irene lo Giudice. Bronzo nel singolo maschile Domenico Sorrenti. Nel settore master luci accese al doppio master over 54 F. I gradini più alti del podio sono targati Rowing club Peloro. Primo posto per Cicia Cardillo e Maria Vidal e a seguire Simonetta Falzea e Paola Claps.

Ottima prestazione di Cicia Cardillo e Franca Velardi nel doppio femminile under 43 F che sfiorano il primo posto conquistando però un argento in una categoria nettamente più giovane della loro. Due medaglie d’argento nei doppi mix under 43 di Dario Femminò e Teresa Torre e 43-54 di Vittorio Guaiardo e Alessandra Bitto. Argento nel singolo over 54 f di Teresa Torre e stessa medaglia per il singolo u43 di Mery Longo. Bronzo nel 4mix over 54 con a bordo Tonino De Domenico al timone con i compagni Vittorio Guaiardo, Sergio Genovese, Maria Vidal e Amalia Brigandì. Stessa medaglia per il doppio 43-54 f Mary Longo e Sonia Sofì.

Le medaglie delle altre squadre messinesi

Per la Società Canottieri Thalatta: il doppio 43-54 f, composto da Ilaria Berassello e Flavia Calabrò, vince l’oro; Francesco Longo, master 54m, argento; Augusto Saija e Fabio Zanghì nel doppio master 43-54 m vincono la finale B e conquistano il bronzo. Per il Club Nautico Paradiso Alice Meo e Federica Arrigo vincono l’oro nel doppio master under 43 f, Giovanni Arrigo vince l’oro tra i master 54 m.