Beach Sprint, Giovanni Ficarra eliminato ai quarti di finale - Tempostretto

Il campione del mondo in carica non si riconferma. L'equipaggio quattro misto della Peloro non entra tra i migliori otto

SAUNDERSFOOT – Il mondiale in Galles non sorride al campione messinese e neanche all’equipaggio del Circolo Canottieri Peloro. Giovanni Ficarra cede il titolo mondiale allo statunitense Christopher Bak che lo batte nello scontro diretto nei quarti di finale e poi va a conquistare l’oro.

Destino sfortunato anche per l’equipaggio composto dallo stesso Ficarra con Valentina e Maria Condurso e Pietro Fugazzotto, con timoniere Paolo Giuseppe Condurso, che non riesce neanche a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta per poco più di un secondo.

La nazionale italiana chiude con il bronzo nel singolo junior donne con Federica Chisena e l’oro conquistato dai fratelli Quaranta, Michelangelo e Alessandra, nel doppio misto junior. Ficarra si è comunque qualificato per i World Beach Games di Bali, in Indonesia, per il prossimo anno. Prossimo appuntamento sarà l’europeo di San Sebastian a fine mese.

Le prestazioni dei canottieri Peloro

Grande attesa c’era per Giovanni Ficarra che dopo il titolo mondiale di neanche un mese fa nelle acque controllate di Racice era chiamato a difendere il titolo conquistato ad Oieras lo scorso anno. Il messinese ha dovuto disputare il ripescaggio dopo il turno preliminare, battendo il portacolori neerlandese. Nei quarti però si è trovato contro il forte statunitense che lo ha battuto. Ficarra aveva comunque fatto registrare il quarto tempo (3:30:81) dei quarti di finale, ma per la formula della disciplina Beach Sprint, che prevede l’eliminazione diretta, è servito a poco. Il suo tempo sarebbe bastato, guardando a posteriori le prestazioni successive, a conquistare quantomeno l’argento iridato.

Per il quattro mix senior tutto Peloro, composto da Giovanni Ficarra, Valentina e Maria Condurso, Pietro Fugazzotto con al timone Paolo Giuseppe Condurso la fase di qualificazione è dura e costa l’eliminazione nella fase di ripescaggio. Il team del Cc Peloro infatti cede all’equipaggio svedese, 2:16:37 contro il 2:15:03 dei nordeuropei, e non rientra nei migliori otto.