Beach Sprint, Giovanni Ficarra vince l’oro nella seconda tappa del Trofeo Filippi

Il peloritano vince di strettissima misura per 39 centesimi e ammette: "Non ero al top della forma". Presente e vincente anche Lucio Fugazzotto tra gli Under 19

Dopo il successo dello scorso 30 marzo a Mondello, Giovanni Ficarra firma anche la seconda prova internazionale del Trofeo Filippi. Nel Beach Sprint, disciplina pronta a fare il suo esordio olimpico a Los Angeles 2028, a Lazise l’atleta messinese della Peloro Rowing, campione mondiale 2021 e argento iridato 2023, continua a brillare.

Nelle acque del lago di Garda nell’ambito della competizione curata dalla Canottieri Bardolino, la vittoria matura al termine di una finale altamente equilibrata, vinta di strettissima misura (39 centesimi) contro Federico Ceccarino (CC Napoli), vicecampione mondiale uscente nel doppio misto. Medaglia di bronzo al lituano Zygimantas Galisanskis, quarto Gabriele Loconsole (SC Pesaro). C’è della Messina anche nella categoria Under 19 dove Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing) vince il derby siciliano contro Stefano Magazzù del Sc Palermo. Infine sempre Fugazzotto insieme a Maria Lanciano (Lni Barletta) sono il miglior doppio misto under 19.

Ficarra: “Qui indicazioni importanti”

Così Giovanni Ficarra al termine della prova: “Sono molto contento per questa vittoria perché è arrivata su un campo di regata con condizioni particolari, caratterizzato da acqua piatta e poi poca corsa – afferma Ficarra – A Los Angeles, come ci ha detto il nostro DT Antonio Colamonici, le caratteristiche delle prove di Beach Sprint saranno queste, quindi più riusciamo a metterci in evidenza in questi contesti, più il nostro valore sarà buono. Sono in fase di carico, non ero qui al top della forma ma ho tratto indicazioni importanti in vista delle prossime due prove del Trofeo Filippi a Taranto e Marina di Castagneto”.