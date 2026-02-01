Pareggio a reti bianche tra Messana e Niscemi, Ferrara ancora protagonista

Due rigori falliti, uno per parte, e il portiere sempre impeccabile. Omaggio agli ospiti con un arbusto d’ulivo

MESSINA – Succede per la quinta volta a partire dalla nomina di Antonio Venuto, entrambe le porte rimangono inviolate anche nella partita casalinga contro il Niscemi, disputata al Sorbello Stadium di Bisconte nel pomeriggio di ieri, sabato 31 gennaio. Le due formazioni coinvolte ottengono dunque un punto a testa in questa ventesima giornata del girone B di Eccellenza Sicilia.

La prestazione degli uomini scesi in campo è stata condizionata dalle condizioni atmosferiche non ottimali, che hanno reso il sintetico scivoloso, influendo negativamente sulla precisione dei passaggi e sulla gestione del possesso della sfera. Numerosi i falli, altrettanti i dubbi sulle decisioni della terna arbitrale. Due i calci di rigore che avrebbero potuto cambiare le sorti della gara, uno per parte: il primo sbagliato da Antonio Cannavò, l’altro parato sullo scadere dal protagonista Riccardo Ferrara; per entrambi i giocatori si tratta della seconda volta consecutiva.

Assenti dalla lista dei convocati di Venuto i soli Tricamo, Deodato e Gargiulo a causa dei rispettivi infortuni. Nessuna variazione, dunque, rispetto alla settimana precedente.

Il difensore Vincenzo Mazzola torna nell’undici iniziale e forma insieme a Della Guardia e Giorgetti la linea a tre posta davanti a Ferrara. A centrocampo agiscono Biondo, Pannitteri e Gazzè con Fragapane e Agolli sulle fasce. Per affiancare Cannavò nella coppia d’attacco titolare, la scelta del tecnico ricade su Genovese.

Prima del fischio d’inizio, la Messana omaggia gli ospiti con un arbusto d’ulivo mentre lo speaker ufficiale diffonde un messaggio di vicinanza nei confronti delle vittime della frana, il quale si conclude con le parole “Forza Niscemi, forza Sicilia”.

La prima occasione rilevante avviene al sesto minuto di gioco, durante un calcio di punizione per i gialloverdi. Malgrado la posizione defilata, la battuta di Diaw si dirige verso la porta di Ferrara, che respinge con i pugni.

Tre minuti dopo, Cannavò si fa trovare libero al centro dell’area e riceve dalla sinistra un ottimo cross da Fragapane, ma scivola sul punto di colpire di testa.

Al 29’ il pallone diventa buono per Genovese, che tenta di mettere in mezzo un cross. Interviene il portiere avversario Dibba, che poi si lascia sfuggire la sfera e rischia una papera clamorosa. Il gioco viene poi interrotto per un lieve problema fisico dell’estremo difensore del Niscemi e nel frattempo aumenta l’intensità della pioggia.

Al minuto 32 Genovese ci riprova dalla sinistra e il suo cross diventa un tiro, che tocca appena la parte alta della traversa e termina fuori.

Al 35’ si scaldano gli animi tra i giocatori e inizia un litigio che si protrae per un minuto. Un episodio del tutto evitabile quando invece ci si aspettava che l’incontro si svolgesse in pieno rispetto. Il direttore di gara interviene con il cartellino giallo nei confronti di Trovato e Fragapane.

Dopo tre minuti di recupero, il primo tempo si chiude con il punteggio parziale di 0-0.

Alla ripresa, Venuto fa entrare Gueye al posto di Gazzè per aumentare il peso offensivo e passa al 3-4-1-2 con Genovese dietro le punte.

Al 54’ il tecnico è costretto ad effettuare un altro cambio per un colpo alla testa subito da Pannitteri, che non riesce a proseguire e viene dunque sostituito da Bonasera, adattato a centrocampista centrale.

Le due squadre tentano spesso il lancio lungo, ma entrambe le difese sono ben schierate e nessuno riesce a trovare lo spunto vincente per oltre un quarto d’ora dall’inizio della seconda frazione.

Al 64’ Rizzo entra al posto di Agolli e Bonasera passa sulla fascia destra. Nello stesso minuto, Gueye protesta per un presunto tocco irregolare in area, non segnalato dalla terna arbitrale. Viene assegnato un calcio d’angolo, sul quale Mazzola prende in pieno il palo destro.

Quattro minuti dopo, sempre da corner, il Niscemi sfiora il vantaggio con un colpo di testa da parte di Hardes, terminato di poco fuori.

Al 78’ Ferrara si prende un grosso rischio sul pressing avversario con il pallone tra i piedi, ma il tentativo di Diaw viene deviato in calcio d’angolo. La difesa allontana dopo l’intervento di testa miracoloso da parte di Fragapane.

80 minuti sul cronometro e la Messana ha la possibilità di portarsi sull’1-0 dal dischetto: Cannavò riesce a controllare un pallone difficile e aggira la marcatura della difesa, poi viene atterrato in area da Pedro Martínez; il capitano cerca l’angolino sinistro, ma calcia male e il tiro si spegne a lato.

La medesima occasione si presenta anche per gli ospiti allo scadere dei cinque minuti di recupero, a causa di un presunto tocco di mano in area di Della Guardia, ma dagli undici metri Hardes non riesce a spiazzare Ferrara, che intuisce il lato e salva la sua squadra dall’incubo di una sconfitta casalinga.

Nel post-partita, l’allenatore dei padroni di casa dichiara: «La squadra ha fatto un’ottima prestazione dal punto di vista non solo dell’agonismo, ma anche della tattica. Non si è mai disunita nonostante a un certo punto abbiamo giocato con tre attaccanti e soli due centrocampisti. Non dimentichiamoci che è dovuto uscire Pannitteri, un giocatore importante per il nostro gioco. Da questo momento in poi tutte le partite saranno difficili, oggi il pareggio ci stava stretto per la spinta che abbiamo dato soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo creato qualche situazione di gioco importante e non siamo riusciti a concretizzarla, poi il nostro portiere è stato bravo a parare il rigore. È un pareggio che non disprezziamo, perché il Niscemi ha un organico di tutto rispetto, rinforzato per raggiungere i playoff, ma la nostra squadra deve continuare con questo spirito battagliero. Questo campionato non richiede solo bravura tecnica, ma anche una certa aggressività per lottare su ogni pallone. Speriamo di continuare su questa strada.»

Con questo risultato, dunque, i giallorossi salgono temporaneamente in seconda posizione a 40 punti, favoriti dal successo casalingo della Polisportiva Gioiosa contro l’Avola per 2-1. Oggi i restanti appuntamenti della giornata, tra cui Leonzio – Vittoria, che potrebbe ribaltare la situazione in classifica, e Modica – Melilli.

Il Niscemi per adesso occupa il settimo posto a quota 27, ex aequo con Polisportiva Gioiosa e Mazzarrone, quest’ultimo impegnato in casa contro l’Atletico Catania Viagrande, attuale fanalino di coda della zona playoff.

Domenica 8 febbraio, tra una settimana, i giallorossi sono attesi proprio sul campo del Vittoria per il prossimo scontro diretto, valido per il ventunesimo turno di campionato.

Riccardo Giacoppo