Beach Sprint. Peloro Row vince a Mondello, medaglie per Paradiso e Thalatta - Tempostretto

La squadra di Giovanni Ficarra colleziona 8 ori, 5 argenti e 3 bronzi. Per il Cn Paradiso 1 argento e 2 bronzi, 1 argento per la Thalatta

PALERMO – Il Golfo di Mondello ha ospitato il “Trofeo Lido Filippi” a cui hanno partecipato, rappresentando Messina, il Circolo Peloro Row, il Club Nautico Paradiso e la Società Canottieri Thalatta. Si trattava della prima manifestazione della stagione di beach sprint, disciplina che unisce una fase di canoa in mare e una fase di corsa sulla spiaggia, che ha visto al sabato le gare di qualificazione mentre la domenica semifinali e finali che hanno coinvolto atleti agonisti e master.

Il medagliere ha premiato Peloro e Barletta che hanno chiuso con 8 ori a testa, i messinesi hanno però prevalso se contiamo anche i 5 argenti e i 3 bronzi. Nel medagliere figurano anche Club Nautico Paradiso con 1 argento e 2 bronzi e Thalatta con 1 argento che hanno trovato più soddisfazioni con gli atleti Master.

Le medaglie del Peloro Row

Conquistano l’oro: Giovanni Ficarra in singolo e nel doppio mix in coppia con Maria Condurso; Ielo Karol e Pacino Francesco Daniele (due under 19); Fugazzotto Lucio (singolo under 19); Fugazzotto Lucio e Lanciano Maria (Lni Barletta) nel due mix16-18; Condurso Valentina (singolo 17-99); Condurso Paolo Giuseppe, Milioti Matteo, Arena Trazzi Riccardo, Sorrenti Domenico, Ielo Karol -Tim. (quattro 17-99); Sorrenti Domenico (Universitari).

Il podio del singolo maschile

Argento: Maria Condurso nel singolo 17-99; Pietro Fugazzotto nel singolo; Rosario Sebastiano Panteca nell’equipaggio misto del Barletta con Federica Chisena nel doppio misto uomo-donna; Maria Cardillo, Maria Vidal, Simonetta Falzea, Paola Claps con timoniere Ielo Karol nel quattro master over 54 femminile; Maria Cardillo, Franca Velardi, Maria Vidal, Giovanna Longo con timoniere Ielo Karol nel quattro master 43-54 femminile.

Bronzo: Ornella Longo e Giusy De Sanctis (Termoliasd) nel doppio; Teresa Torre, Alessandra Bitto, Angelo Sergio Lizio, Vittorio Guagliardo con timoniere Francesco Daniele Pacino nel quattro master equipaggio misto 43-54; Gianluca Bardetta singolo universitari.

Le medaglie del Club Nautico Paradiso

La coppia Giovanni Arrigo e Nicola Bonanno argento nel doppio Master. Vincono invece la finale B, conquistando il bronzo, Giovanni Arrigo nel singolo Master e l’equipaggio misto 4 senior con Marco Giunta, Francesco Lo Bue, Massimo Salemme e Federico Ceccarino (del Napoli Cc) con timoniere Angelo Soraci.

Il Club Nautico Paradiso a Mondello con gli atleti del Napoli Cc

Argento per la Thalatta

Nel doppio misto, uomo e donna, master 43-54 Francesco Longo e Fortunata Grasso chiudono al secondo posto nella finale A, conquistando l’argento. Medaglia importante per la squadra peloritana, all’esordio assoluto nella disciplina del beach sprint. Domiziana Minissale e Flavia Calabrò invece perdono la finale B, in una gara di sostanza macchiata dallo scontro con una boa, e decisa sul filo di lana, che le vede terminare al quarto posto.

Francesco Longo e Fortunata Grasso con il presidente della Federazione Giuseppe Abbagnale

