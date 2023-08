Beach Sprint. Sei titoli italiani al Peloro Row, medaglie di bronzo per Paradiso - Tempostretto

Ai campionati italiani di Salerno gli ori tra gli agonisti sono di Ficarra, nel singolo, e di Fugazzotto nel singolo U19

SALERNO – Erano presenti gli atleti del Peloro Row, Club Nautico Paradiso e del Circolo Canottieri Cariddi a rappresentare Messina a Salerno, dove nella spettacolare cornice dell’arenile di Santa Teresa si sono assegnati i titoli nazionali di Beach Sprint. L’ormai rinomata disciplina remiera da spiaggia da venerdì 25 a domenica 27 agosto ha dato spazio a centinaia di atlete e atleti Under 19, Senior e Master provenienti da tutta Italia.

Un appuntamento di particolare importanza per la Direzione Tecnica, chiamata a selezionare la rappresentativa che affronterà, dal 29 settembre al 1 ottobre, il mondiale in programma a Barletta. Prima però dall’1 al 3 settembre ci saranno i Campionati Europei in Francia dove, come riporta il comitato regionale siciliano, Giovanni Ficarra, Maria Condurso e Pietro Fugazzotto sono già certi di partecipare.

Sei ori per Peloro

Due ori tra gli agonisti sono poi andati al Rowing Club Peloro, grazie alle prestazioni nelle specialità di singolo Senior maschile, con l’ottima prestazione di Giovanni Ficarra. L’altro oro è arrivato invece da Lucio Fugazzotto in categoria Under 19. I due sono alla ribalta del palcoscenico nazionale nelle gare individuali.

Gli altri quattro titoli italiani della PeloroRow sono stati conquistati nella categoria Master grazie a: Franca Velardi e Maria Cardillo nel doppio master 43-54, Simonetta Falzea e Paola Claps nel doppio donne over 54, i quadrupli master over 54 femminile (Torre, Gozzi, Cardillo, Claps, tim De Domenico) e Over 54 mix (Femminò, De Marco, Bitto, Sorbello, De Domenico timoniere).

Le altre medaglie messinesi

Il medagliere della Peloro è stato impreziosito di piazzamenti sul podio di: Velardi, Bitto, Sofi, Leotta, De Domenico -Tim in quattro 43-54 F (argento); Femminò, De Marco, Genovese, Lizio, De Domenico -Tim. in quattro 43-54 M (argento); Torre, Guagliardo, Monaco, Genitori, De Domenico -Tim. in quattro Over 54 mix (argento); Gagliardo, Sorbello in doppio over 54 mix (argento); Condurso in singolo senior (argento); Ficarra, Maria Condurso in doppio senior Mix (argento); Condurso Valentina, Fugazzotto Pietro, Panteca Rosario, Longo Ornella, Pacino -Tim. (argento); Ruggeri, Brigandì in doppio over 54 F (bronzo); Monaco, Lizio in doppio 43-54 M (bronzo); De Domenico, Falzea in doppio over 54 mix (bronzo); Leotta, Ruggeri, Brigandì, Genitori, Falzea -Tim in quattro master over 54 F (bronzo).

Presente Benedetta Napoli per la Cariddi, iscritta nel singolo senior femminile non ha però raggiunto le fasi finali. Il Club Nautico Paradiso invece è riuscito a strappare due medaglie, entrambe di bronzo, la prima con Giovanni Arrigo e Nicola Bonanno nel doppio over 54, mentre Giovanni Arrigo sale pure sul terzo gradino del podio nella prova in singolo Over 54.

Articoli correlati