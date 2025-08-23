Beach Volley, a Mazzeo il gran finale della Coppa Sicilia

Nel fine settimana il circuito siciliano di beach volley che ha girato la Sicilia si conclude nella frazione taorminese

TAORMINA – Va in scena l’ultimo appuntamento della stagione del beach volley targato Fipav Sicilia. Oggi, sabato, e domenica sulla spiaggia di Mazzeo (Taormina) si rinnova l’appuntamento con la Coppa Sicilia-Trofeo Villa Zuccaro. In campo molti protagonisti del Master finale delle Capannine di Catania che si ritrovano prima dell’inizio della stagione. Promoter dell’appuntamento saranno le società Team Volley Messina e Sicily Bvs Villafranca.

Per Antonio Locandro, presidente di Fipav Sicilia, si tratta di un appuntamento da non perdere: “Si rinnova la partnership con il comune di Taormina, con Villa Zuccaro, azienda sensibile da sempre per lo sport, e la splendida spiaggia di Mazzeo. Ringrazio tutti quelli che ci hanno creduto in questa stagione e che hanno lavorato all’allestimento del calendario e dell’attività giovanile”.

Grande emozione anche per il consigliere con delega al beach volley, Roberto Bombara: “Il beach volley ha vissuto quest’estate un grande momento con un evento internazionale a Messina, la tappa Assoluti alle Capannine di Catania, la Gold a Marina di Modica. La Fipav Sicilia ha consolidato l’impianto di lavoro, nel maschile c’è la conferma di un grande fermento. Mi fa piacere sottolineare anche che diverse Coppie Over hanno scelto questo appuntamento per prepararsi in vista degli impegni tricolori. Noto con piacere anche la presenza di tanti giovanissimi”.

I protagonisti a Mazzeo

Si annuncia serrata la lotta nel maschile con 22 coppie iscritte. Primi nel seeding saranno Geri Ndrecaj e Simone Orto, vincitori lo scorso 6 luglio della prima tappa regionale, I gemelli Federico e Giosué Andronico – anime della Masterball Academy – partono come testa di serie numero due. La lista d’entrata è completata da Lorenzo Platania-Francesco Cavalli – quinti al Master – Corrado Paternò Castello-Giovanni Firrincieli, Manuel Rudino-Tommaso Galanti, Giuliano Andronico-Antonio Imbesi, Manuel Scheid-Gabriele Di Grazia, Marco Lombardo-Simone Taranto, Gianmarco Rabbuazzo-Dario Giuffrida, Andrea Saraceno-Giuseppe Boscaini, Orazio Gangemi-Francesco Famà, Damiano Scarpello-Marco De Costa, Davide Attinà-Samuele Mario Caccamo, Nicola Ferro-Domenico Sposimo, Mattia Bonanno-Daniele Cunsolo, Ignazio Spina-Emanuele Bordieri, Roberto Di Salvo-Antonio Barbaro Caserta, Giorgio Diguardo-Gabriele Vasta, Luca D’Urso-Daniele Comisi, Paolo Bonomi-Gaetano Greco, Fabrizio Parisi-Dario Caminiti, Giorgio Di Pasquale-Pietro Villari.

Nel femminile testa di serie numero uno sarà la coppia composta da Ludovica Panfili e Hannah Christine Wentland, seguita da Federica Foscari-Giulia Saccullo, Clara D’Arrigo-Flavia Patronaggio, Dalila D’Alessandro-Viviana Lo Piccolo e Alice Panetta-Giulia Vicardi. Lo scorso anno alzarono il trofeo Michael Palmeri-Domenico Laganà e le brasiliane Lucilia-Do Nascimento.