Beach Volley, a Messina trionfano Ranghieri/Marchetto e Maixnerova/Neuschaneferova

Cala il sipario sulla manifestazione a Piazza Duomo, le dichiarazioni delle coppie vincitrici promuovono l'organizzazione e l'ospitalità della città

MESSINA – Nell’ultima giornata di gare in piazza Duomo le coppie italiane si ritrovano in finale dopo aver vinto le semifinale del mattino. Nel femminile invece la coppia svizzera si incunea tra le file della Repubblica Ceca che si presentava con tre coppie nelle ultime quattro ancora in corsa. A trionfare al maschile sono Ranghieri e Marchetto che, partiti dalle qualificazioni, superano i connazionali Dal Corso e Cottafava, quest’ultimo non al top della condizione. Tra le donne invece la coppia ceca Maixnerova e Neuschaneferova ha battuto la coppia svizzera Bentele/Niederhauser.

Così i vincitori del torneo maschile, Tobia Marchetto: “Torneo bellissimo, incredibile vincere e farlo con Alex un giocatore fenomenale è stata una bella esperienza”. Queste le parole di Alex Ranghieri: “In finale Cottafava ha avuto un problemino tecnico comunque tanto di cappello per lui, noi abbiamo approfittato della situazione. Il nostro torneo è stato spettacolare dall’inizio. L’organizzazione è stata top, ma anche la gentilezza con cui siamo stati trattati e l’ospitalità ricevuta”.

Queste le parole della coppia ceca, Kylie Neuschaneferova: “Siamo molto felici di aver ottenuto questo traguardo in questo bellissimo posto e giocando una bella pallavolo. Ho amato giocare di fronte la chiesa in Piazza Duomo e soprattutto un grande plauso per avere il fisioterapista vicino al campo”. Martina Maixnerova: “È stato un torneo combattuto ma siamo contente di avercela fatta, location stupenda ma vorrei anche dire che abbiamo avuto la raccomandazione di non appesantirci col cibo prima dei match e mantenere una dieta, magari adesso proverò un cannolo”.

I risultati di domenica 22 giugno

Semifinali femminili

Maixnerova/Kylie (CZE) vs Knoblochova/Petrikova (CZE) 2-0 (21-17 21-14)

Pavelková/Pavelková (CZE) vs Bentele/Niederhauser (SUI) 1-2 (21-19 17-21 11-15)

Semifinali maschili

Hopt/Pfretzschner (GER) vs Cottafava/Dal Corso (ITA) 0-2 (12-21 18-21)

Møllgard/Houmann (DEN) vs Ranghieri/Marchetto (ITA) 0-2 (16-21 16-21)

Finale terzo posto femminile

Knoblochova/Petrikova (CZE) vs Pavelková/Pavelková (CZE) 0-2 (14-21 16-21)

Finale terzo posto maschile

Hopt/Pfretzschner (GER) vs Møllgard/Houmann (DEN) 0-2 (17-21 21-23)

Finale femminile

Maixnerova/Kylie (CZE) vsBentele/Niederhauser (SUI) 2-0 (23-21 21-19)

Finale maschile

Cottafava/Dal Corso (ITA) vs Ranghieri/Marchetto (ITA) 1-2 (18-21 21-18 13-15)