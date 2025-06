Beach Volley al Duomo, due vittorie delle coppie italiane nella prima giornata

Domani pomeriggio la prima manifestazione, la fase preliminare europea della Nations Cup. Dalle 15:30 in campo di seguito le quattro coppie italiane

MESSINA – Prima giornata di Beach Volley a piazza Duomo che si è svolta senza intoppi, se non nel finale quando è saltato l’ultimo match di giornata per ritiro della coppia azzurra Reka Orsi Toth, problema fisico per quest’ultima conosciuta negli anni scorsi dal pubblico messinese, e Valentina Gottardi. Nel corso della giornata avevano vinto Cottafava/Dal Corso tra gli uomini superando la coppia danese composta da Abell e Andersen, mentre sconfitti Rossi/Viscovich dall’altra coppia della Danimarca. Al femminile vittoria in una sfida equilibrata di Scampoli, scorso anno vincitrice della tappa Pro Tour, in coppia con Eleonora Sestini. Solo la Francia, impegnata con due coppie al femminile, non ha ancora conosciuto sconfitta, la competizione si chiuderà questo pomeriggio con gli ultimi quattro match, due per girone, che incoroneranno le coppie che si proseguiranno la loro corsa verso la finale di Espinho in Portogallo in programma dal 17 al 20 luglio.

Il programma di mercoledì 18 giugno

Cottafava/Dal Corso (ITA) vs Lorenz/Rietschel (GER) ore 15:30

Rossi/Viscovich (ITA) vs Sagstetter/Sagstetter (GER) ore 16:30

Scampoli/Sestini (ITA) vs Placette/Richard (FRA) ore 17:30

Gottardi/Orsi Toth (ITA) vs Vieria/Chamereau (FRA) ore 18:30

Concerto serale dei The Galàs Band.

Risultati maschili

Lorenz/Rietschel (GER) vs Abell/Andersen (DEN) 2-1 (21-18 28-21 15-10)

Sagstetter/Sagstetter (GER) vs Mollgaard/Houmann (DEN) 0-2 (17-21 16-21)

Cottafava/Dal Corso (ITA) vs Abell/Andersen (DEN) 2-0 (21-18 21-17)

Rossi/Viscovich (ITA) vs Mollgaard/Houmann (DEN) 0-2 (16-21 18-21)

Risultati femminili

Placette/Richard (FRA) vs Vervloet/Thant (BEL) 2-0 (21-11 21-12)

Vieria/Chamereau (FRA) vs Piret/Coens (BEL) 2-1 (19-21 21-14 15-7)

Scampoli/Sestini (ITA) vs Vervloet/Thant (BEL) 2-1 (21-16 14-21 15-11)

Gottardi/Orsi Toth (ITA) vs Piret/Coens (BEL) ritiro dell’Italia