Beach volley, comincia il torneo ma la sabbia a Piazza Duomo continua a far discutere VIDEO - Tempostretto

Fino al 2 luglio il centro storico di Messina scenario internazionale dell'evento sportivo. Ma diversi cittadini non condividono la scelta

MESSINA – La scelta della sabbia a Piazza Duomo ha acceso gli animi. E per primi i nostri lettori hanno partecipato al dibattito, spesso criticando la collocazione del torneo. Ma, in ogni caso, oggi inizia il Beach Volley Pro Tour, in programma fino al 2 luglio. Per i primi tre giorni alle 8:30 del mattino, tranne la domenica, giornata delle finali in cui si inizierà alle ore 10 e si potranno seguire dal vivo gratuitamente. Sui due campi si alterneranno i 16 team maschili e 16 team femminili che cercheranno di qualificarsi ai gironi.

Non si placano intanto le polemiche alimentate dai cittadini: “Con la spiaggia di Capo Peloro, perché al Duomo?”. Per alcuni rappresenta un “oltraggio”. Tuttavia, un tema da sviluppare, in realtà, è come rafforzare la sicurezza, e anche la tutela dei monumenti come la fontana del Montorsoli, in occasione degli eventi stile Tezenis. Che il cuore storico di Messina venga scelto per appuntamenti di questo tipo ci può stare, anzi fa parte di una normale riapertura alle iniziative. Vedremo ora come la città reagirà all’evento sportivo.

