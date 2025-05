Beach Volley, D’Arrigo-D’Amico campionesse italiane a Bibione

La messinese Clara D'Arrigo e la palermitana Giulia D'Amico vincono il titolo italiano di Beach Volley nel campionato di società categoria Bronze

È andata bene la Sicilia a Bibione nel campionato italiano di Beach Volley. Tra le diverse categorie nella competizione Bronze spicca la coppia della Masterball Academy composta dalla palermitana Giulia D’Amico e dalla messinese Clara D’Arrigo. Le due sono riuscite a conquistare l’oro in finale rimontando la coppia avversaria composta da Capano/Bourlot per 14-21 21-12 15-12.

Così D’Arrigo ha commentato sui propri social questo importante successo: “Nell’ultimo anno ho dovuto rimettere in discussione tutte le mie sicurezze, ricostruire la mia vita e le mie abitudini da capo. Nella mia testa c’erano più dubbi e insicurezze che certezze e convinzioni. Giorno dopo giorno con Giulia D’Amico vincevamo i gironi, poi gli ottavi, i quarti e senza capire molto ci siamo trovate in finale dove poi abbiamo vinto. Non ci credevo, ma forse è vero che prima o poi gli sforzi vengono ripagati”.