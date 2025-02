Beach Volley, il Circolo del Tirreno in gara nel campionato italiano invernale

Erano due le coppie presenti a Caltanissetta per la tappa Bronze a rappresentare il Circolo di Saponara, la loro corsa è terminata ai quarti

SAPONARA – Prosegue con progressi importanti il progetto beach volley del Circolo del Tirreno. Dopo la prima uscita ufficiale lo scorso dicembre a Catania, domenica il circolo di Saponara ha partecipato ad una nuova tappa del Campionato Italiano per società “Bronze” invernale di beach volley, questa con 2 coppie in gara al Kalat Country Club di Caltanissetta.

La pool di qualificazione si apre nel migliore dei modi per il Circolo del Tirreno. Nel Girone A, bella vittoria di Mario Pagano e Sergio Naborre, che superano per 2-0 il duo Lequaglie-Rivas. Vittoria anche nel Girone D per i due Laganà, Fabrizio e Gioele, che superano al termine di un match entusiasmante e tirato la coppia Cangiano-Hanna (2-1 il finale). Nel secondo match di qualificazione battuta d’arresto per entrambe le coppie del Circolo: Pagano e Naborre si fermano per mano di Lo Nano-Anzalone (2-0), cosi come i due Laganà, fermati da Giuntini e Miccichè per 2-1.

Il percorso dei beachers del club di Saponara si interrompe, però, ai quarti di finale, quando sia Fabrizio e Gioele Laganà che Mario Pagano e Sergio Naborre vengono superati per 2-0 rispettivamente dalle coppie Presti-Donato e Giuntini-Miccichè.

Il tecnico Staiti: “Questi risultati siano da stimolo”

“Prima di dare valore ai risultati e alla crescita – così Pippo Staiti, coach del team di beach volley del Circolo del Tirreno – il mio elogio nei loro confronti è dovuto alla loro voglia di giocare a beach volley e, soprattutto, di confrontarsi e mettersi in competizione con i ragazzi delle altre scuole in giro per la Sicilia. Mi auguro che siano da esempio e da stimolo per tanti altri ragazzi e ragazze della nostra città, perché al Circolo del Tirreno c’è l’effettiva possibilità di allenarsi e imparare una disciplina sportiva divertente e stimolante come il beach volley, con la possibilità di praticarla 12 mesi l’anno”.

Una giornata di gare, nel complesso, positiva ed interessante per il Circolo del Tirreno. Le coppie sulla sabbia di Caltanissetta, infatti, hanno offerto delle prestazioni molto positive e questo conferma la bontà del lavoro e gli ottimi progressi del gruppo di beach volley allenato da Coach Pippo Staiti, con evidenti margini di crescita frutto del prezioso lavoro svolto in allenamento sulla sabbia del centro sportivo di Via Roma.

