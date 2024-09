Beccato con oggetti per lo scasso e un coltello di 16 cm, foglio di via per un 33enne catanese

L'uomo è stato fermato nell'area di servizio Tremestieri Ovest alla guida di un auto senza revisione. E non aveva mai preso la patente

MESSINA – Un uomo, 33enne originario di Catania già condannato per reati contro il patrimonio, è stato denunciato dagli agenti della polizia stradale, che durante un controllo lo hanno fermato nell’area di servizio Tremestieri Ovest, sulla A20 Palermo-Messina. Durante la perquisizione della sua auto gli agenti hanno trovato e sequestrato molti oggetti solitamente utilizzati per lo scasso, come cacciaviti, un trapano, pinze di vario tipo, forbici e chiavi fisse e a cricchetto. Inoltre i poliziotti hanno rinvenuto un coltello a lama fissa di 16 centimetri. L’accusa per l’uomo, denunciato, è stata di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e di porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Inoltre il 33enne era alla guida ma senza aver mai preso la patente, a bordo di un auto priva di revisione. Una serie di reati che hanno portato il questore Annino Gargano a emettere il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Messina. Per tre anni il catanese non potrà entrare nel territorio cittadino. Tra l’altro il denunciato era stato già raggiunto da provvedimenti simili per Caltanissetta e Ragusa.