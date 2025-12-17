Al Duomo l’Ave Maria scritta nel 1925 dal compositore messinese Carmelo Triolo

Mercoledì 17 dicembre alle 19

Mercoledì 17 nella Basilica Cattedrale, alle 19, dopo la messa si svolgerà la presentazione dell’Ave Maria scritta nel 1925 dal compositore messinese Carmelo Triolo, scoperta per caso, nell’archivio della chiesa di Montepiselli nel 1991. Verrà suonata all’organo da padre Giovanni Lombardo e cantata dal tenore Davide Benigno. A presentarla saranno l’assessore Enzo Caruso, che parlerà della storia di Messina del periodo a cavallo tra le due guerre, e il musicologo Demetrio Chiatto, che parlerà della musica di questo straordinario compositore e violinista messinese scomparso nel 1945.

Tra le varie opere realizzate dal compositore vi è un tango con partiture per tutta l’orchestra, un inno patriottico conservato nella biblioteca del monumento nazionale di Praglia dell’Università di Padova e una musica dedicata alle nozze del principe Umberto di Savoia con Maria Jose del Belgio. A tal proposito, la famiglia del compositore conserva ancora le lettere di ringraziamento della regina Elena di Savoia e alcuni attestati di premi e riconoscimenti di livello nazionale, conferiti al compositore messinese. Sarà presente Maria Martinez, nipote del maestro Triolo, che racconterà qualche aneddoto del nonno. Modererà la giornalista Letizia Lucca.