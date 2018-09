Barcellona, Gdf dona alla Caritas abbigliamento sequestrato

Andranno ai più bisognosi e non resteranno ad ammuffire in un deposito giudiziario né saranno distrutti i tanti capi di abbigliamento sequestrati dalla Guardia di Finanza di Barcellona lo scorso luglio in un noto store cinese.

Si tratta di centinaia di capi, che sono stati donati dalla Tenenza alla Caritas della parrocchia Papa Giovanni Paolo II di Portosalvo e che saranno redistribuiti.

La donazione é stata autorizzata dal Presidente del Tribunale di Barcellona, Giovanni Di Marco.

I capi erano stati sequestrati la scorsa estate insieme ad altro materiale, per quasi 300 mila euro di merce, ad un commerciante cinese di 38 anni. Erano tutti contraffatti, recanti i falsi marchi di griffe famose.