Benevento-Messina. Modica: “Siamo rimasti in partita, meritavamo qualcosa in più”

L'allenatore dei biancoscudati riconosce alla sua squadra la grande dedizione mostrata oggi in campo

BENEVENTO – Le parole di mister Giacomo Modica dalla salta stampa dello stadio Ciro Vigorito dopo il pari contro la corazzata Benevento: “Ho la fortuna di avere un gruppo meraviglioso e lo ribadisco, ho cambiato tanto nella formazione titolare perché vedo grande applicazione e sono tutti devoti alla causa e hanno qualità per essere nel progetto Messina e chi sta fuori non ci sta per demeriti. L’espulsione di Emmausso ci ha permesso di tornare al nostro vecchio modulo e la squadra ha fatto molto bene con i suoi componenti effettivi. Abbiamo avuto grande dedizione, siamo rimasti in partita e non ci siamo disuniti. Nell’economia dei punti meritavamo qualcosa in più. Abbiamo incontrato una squadra in grande salute e forte. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, un po’ meno nel primo. Complimenti ai ragazzi, ci godiamo questo punto e prepariamo la partita contro il Latina”.

Fonte Radio Amore