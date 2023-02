Benvenuto "speciale" ai turisti - Tempostretto

Il marciapiede lungo la cortina del porto invaso dai carrellati e dai rifiuti di bar e ristoranti. Un'abitudine che danneggia il turismo e rende impraticabile una promenade molto suggestiva

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Bella vista per i turisti. Messina, è vergognoso”.

Il marciapiede lungo la cortina del porto è il primo biglietto da visita della città per chi arriva dal mare. È anche uno spazio molto suggestivo per le passeggiate dei messinesi. In realtà, purtroppo, diversi titolari di bar e attività di ristorazione lo considerano una sorta di sgabuzzino privato in cui riporre i loro rifiuti.

Ricordiamo ancora una volta che i carrellati per la raccolta differenziata vanno esposti singolarmente per il periodo di tempo in cui è previsto il ritiro da parte di Messina Servizi in base alla tipologia di rifiuti.

Non è possibile mantenere i diversi carrellati sempre e contemporaneamente sul marciapiede. Altrimenti, oltre a evidenti problematiche di igiene e decoro, si configura l’occupazione abusiva di suolo pubblico.