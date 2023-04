Beppe Fiorello presenta"Stranizza d'amuri" all'Iris e all'Apollo - Tempostretto

Sabato 15 aprile: con l'attore, al suo esordio come regista, gli interpreti Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto e Raffaele Simone Cordiano

MESSINA – Il titolo richiama una celebre canzone di Franco Battiato. Beppe Fiorello esordisce alla regia con “Stranizza d’amuri” e sabato 15 aprile è in programma un doppio appuntamento a Messina. Prima, alle 18.30, alla multisala Iris, interverranno in sala Giuseppe Fiorello e i protagonisti del film Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi). Alle 20.30, alla multisala Apollo, sempre regista e attori saluteranno il pubblico messinese. Sarà presente pure Raffaele Simone Cordiano, l’undicenne messinese che nel film interpreta il ruolo di Totò. Due appuntamenti con visione del film e incontro con regista e interpreti.

Il trentennale del delitto di Giarre

“Questo film nasce da un articolo che celebrava il trentennale del delitto Giarre, un caso che non conoscevo. Mi è scattato così un grande senso di colpa: mi sentivo, in quanto siciliano, corresponsabile di quello che era successo”, così Beppe Fiorello parla del suo esordio, ispirato al duplice omicidio commesso il 31 ottobre 1980 a Giarre (Catania), quando Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola scomparsi da due settimane, furono trovati morti, mano nella mano, uccisi da un colpo di pistola alla testa. Un caso fondamentale nella storia del movimento di liberazione omosessuale italiano perché portò alla fondazione del primo circolo Arcigay.

Si tratta di un adattamento del romanzo “Stranizza” di Valerio La Martire ed è prodotto da Eleonora Pratelli per Iblafilm, Fenix Entertainment con Rai Cinema, Silvio Campara, Golden Goose e GeneraLife.

“I pionieri”: incontro all’Iris con regista e giovanissimo attore

Sempre all’Iris è in programma giovedì 13 aprile, con proiezioni alle 18 e alle 21, il film “I pionieri”. Visioni precedute dai saluti del regista Luca Scivoletto e del messinese Mattia Bonaventura, uno dei

giovanissimi protagonisti.

“I pionieri” è un film di Luca Scivoletto con Mattia Bonaventura, Francesco Cilia, Danilo Di Vita, Matilde Sofia Fazio, Peppino Mazzotta, Lorenza Indovina, Eleonora Danco, con la partecipazione di Claudio Bigagli, una produzione Fandango con Rai Cinema, prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci.