Il caso Montante, Enzo Basso a Milazzo presenta due libri inchiesta

Appuntamento a Palazzo d'Amico con Nicola Morra e Raffaele Manduca

MILAZZO – “Il caso Montante” e “Provaci ancora Antonello”. Saranno presentati in tandem, martedì 7 maggio alle 18 a Palazzo D’Amico, a Milazzo, i due ultimi libri del giornalista Enzo Basso.

Dopo i saluti del sindaco Pippo Midili e dell’assessora alla Cultura Lydia Russo, dialogheranno con l’autore l’ex presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra e il professore associato dell’Università di Messina, Raffaele Manduca. Moderano Diego Celi e Pino Privitera.

Al centro dell’incontro-dibattito, l’ascesa dell’ex paladino antimafia di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, “la rete di potere costruita per dare la scalata alla Regione Siciliana e le fitte complicità”.

Uno spaccato degli ultimi dieci anni della vita politico-giudiziaria dell’Isola, del quale si discute ancora nei Tribunali, e che ha determinato due relazioni delle Commissioni antimafia regionali e nazionali, con una ultima sorpresa: la relazione della Commissione nazionale, dopo mesi di audizioni, non è stata approvata. Secondo l’autore, per “evidenti complicità e imbarazzi che emergevano”.

Tutti elementi, “complicità e reti di poteri”, al centro dei libri di Enzo Basso, fondatore del settimanale “Centonove” e giornalista del “Giornale di Sicilia”.

