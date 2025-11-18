 Biagio Antonacci riparte coi live e nel 2026 fa tappa a Tindari

Biagio Antonacci riparte coi live e nel 2026 fa tappa a Tindari

Redazione

martedì 18 Novembre 2025 - 12:30

9 date al teatro greco di Tindari nel luglio 2026 per il nuovo tour live

Dopo il successo del tour 2024 che ha toccato Taormina, Biagio Antonacci torna in Sicilia live per regalare al suo pubblico un’altra esperienza indimenticabile con “Unplagged 2026”: 4 straordinarie arene per 40 concerti.

40 date in Italia

Il tour vedrà Antonacci esibirsi in una inedita versione live accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi. Tra le 40 date previste, anche una serie di appuntamenti al teatro greco di Tindari, a luglio.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 18 di oggi 17 novembre
su Ticketone e nelle prevendite abituali

Questo il calendario completo

3 luglio 2026 TINDARI (ME) TEATRO GRECO
4 luglio 2026 TINDARI (ME) TEATRO GRECO
5 luglio 2026 TINDARI (ME) TEATRO GRECO
7 luglio 2026 TINDARI (ME) TEATRO GRECO
8 luglio 2026 TINDARI (ME) TEATRO GRECO
10 luglio 2026 TINDARI (ME) TEATRO GRECO
11 luglio 2026 TINDARI (ME) TEATRO GRECO
13 luglio 2026 TINDARI (ME) TEATRO GRECO
17 luglio 2026 TINDARI (ME) TEATRO GRECO

