Biagio Antonacci fa tris a Taormina: aggiunta una nuova data

Già sold out i posti numerati per i concerti dell'1 e il 2 agosto. Anche la nuova data verso il pienone

TAORMINA – Due date praticamente sold out in meno di 24 ore; una terza, aggiunta questa mattina “a grande richiesta” – come sottolineano gli organizzatori – già avviata verso il tutto esaurito poche ore la messa in vendita dei biglietti. Le tappe siciliane del tour di Biagio Antonacci al Teatro Antico di Taormina preannunciano un grande successo per il cantautore milanese. Ieri si era aperta la prevendita dei biglietti per le date taorminesi dell’1 e 2 agosto. I biglietti sono andati a ruba, nonostante costi non proprio popolari: 98 euro per la platea numerata, 95 euro euro per la tribunetta numerata, 80 euro per la cavea numerata, 56 euro per la cavea non numerata. Al costo di ogni biglietto va inoltre aggiunta un commissione di servizio di quasi 6 euro.

Prezzi che non hanno spaventato i fan di Biagio Antonacci. Per le prime due date sono rimasti sono pochi biglietti non numerati, i più economici, mentre tutti i settori numerati sono già sold out. Analoga sorte toccherà presto alla terza data, quella del 3 agosto aggiunta solo questa mattina. Nel momento in cui scriviamo, risultano già esauriti posti in platea, mentre quelli negli altri settori numerati stanno esaurendosi rapidamente. E chissà che, proseguendo di questo passo, non arrivi presto l’annuncio di una nuova data taorminese.