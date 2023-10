Bike sharing a Messina. La prima corsa è gratis, ecco come funziona - Tempostretto

Come usare le nuove biciclette e i monopattini in condivisione

Elerent è la prima applicazione disponibile a Messina per il bike sharing, cioè il noleggio delle biciclette. Sabato l’inaugurazione dei primi mezzi e subito i commenti sui prezzi, apparsi molto alti. In effetti il costo non pare economico: 25 centesimi al minuto per i monopattini e 30 centesimi al minuto per le biciclette, più un euro per lo sblocco. Ipotizzando un’ora di utilizzo in bicicletta si arriva ad un costo di 19 euro. Improponibile.

Spostamenti brevi

Ma l’uso non è pensato per passeggio quanto per gli spostamenti brevi. Resta comunque elevato perché, ad esempio, usare una bicicletta per cinque minuti costa 2 euro e 50. Sono comunque prezzi simili a quelli di altre città italiane. Per restare in Sicilia: ad Acicastello/Aci Trezza e Catania i monopattini costano 29 centesimi al minuto, ad Avola 22 centesimi, a Marina di Ragusa 25 centesimi (e le biciclette 28 centesimi), a Modica 23 centesimi (solo biciclette), a Siracusa 24 centesimi (solo i monopattini), a Vittoria 15 centesimi (solo monopattini). E’ conveniente, ad esempio, la tariffa di Rimini, dove i monopattini costano 3 euro l’ora, oltre al solito euro di sblocco.

Esiste anche la possibilità di noleggiare i monopattini, in questo caso il costo è di 60 euro al mese.

Prima corsa gratis

I nuovi utenti avranno una corsia gratuita da dieci minuti, sblocco compreso. Il credito gratuito sarà caricato in automatico all’interno dell’applicazione.

Come funziona

Per usare il servizio bisogna scaricare l’app di Elerent (i mezzi sono tutti elettrici), registrarsi e inserire un metodo di pagamento (una carta di credito o una prepagata). In fase di noleggio, viene emessa una pre autorizzazione di 3 euro per i monopattini e 5 euro per le biciclette elettriche, che vengono restituiti entro 48 ore lavorative.

A questo punto si può cercare nell’applicazione il mezzo più vicino e prenotarlo, inquadrando il codice Qr per sbloccarlo. La prima spinta al monopattino va data manualmente, poi bisogna accelerare per far iniziare la corsa. Al termine dell’utilizzo, il mezzo potrà essere bloccato solo nelle zone indicate sull’applicazione.

Acquisto da rivenditori

Chi non ha una carta di credito o una prepagata può acquistare una ricarica da rivenditori autorizzati che mostrano il manifesto Elerent in vetrina. Per ottenere il credito sull’applicazione bisognerà inserite il codice che si troverà dietro la ricarica cartacea.

Parcheggio

Una volta concluso l’utilizzo, il monopattino o la bicicletta devono essere parcheggiati all’interno della zona consentita (area blu sulla mappa dell’applicazione), assicurandosi che siano posizionati in modo stabile (non adagiati a terra) e utilizzando il cavalletto per mantenerli dritti, negli stalli dei motorini o in qualsiasi posto non sia di intralcio al traffico pedonale o stradale. Se le regole e i limiti non vengono rispettati si può incorrere in sanzioni.

A Messina seguiranno altre società di noleggio, che potranno offrire anche prezzi diversi.

Anche a Sant’Alessio Siculo

Elerent Messina è presente anche a Sant’Alessio Siculo, alle stesse condizioni, ma solo coi monopattini. Qui il costo è di 23 centesimi al minuto, sempre più un euro di sblocco.