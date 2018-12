Polizia Stradale, i numeri del 2018

MESSINA - 7.244 pattuglie a fronte di 7.150 nel 2017, controllati 29.946 conducenti di cui 11.909 durante i servizi contro le “stragi del sabato sera”, 49 servizi con autovelox e telelaser, 12 servizi coordinati con l’impiego dei Centri Mobili di Revisione, per il controllo dei mezzi pesanti in prossimità degli imbarcaderi e dei porti. Sono alcuni dei numeri del lavoro della Polizia Stradale, nel 2018.

19mila 257 violazioni al Codice della strada accertate nel corso dell’anno:

2.059 per eccesso di velocità; 2.199 per omesso uso delle cinture di sicurezza e seggiolini; 101 per mancato uso del casco protettivo; 428 per uso del telefonino; 55 per guida in stato di ebbrezza; 22 per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Sono state ritirate 370 patenti e 678 carte di circolazione; i veicoli sequestrati per guida in stato di ebbrezza sono stati 55 e 23 per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. 1.523 gli incidenti stradali rilevati di cui 3 con esito mortale, 253 con feriti e 1.267 con solo danni a cose. Disposti numerosi servizi di Polizia Giudiziaria, tra cui 50 finalizzati al controllo di attività commerciali per le auto usate e di agenzie pratiche automobilistiche e 50 finalizzati al controllo di carrozzerie e di autofficine. 8 gli arresti effettuati, di cui 5 per il furto di merce su veicoli commerciali, 1 per furto di merce all’interno di un autogrill, 1 per furto di lame di guard-rail ed 1 per rapina all’interno di Area di Servizio Autostradale; 141 le denunce a piede libero per vari reati; 755 i sequestri di veicoli; 538 i fermi di veicoli.