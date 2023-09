Bimbo con problemi cardiaci portato a Taormina da Barletta con un elicottero militare - Tempostretto

L'HH139 ha trasportato un bambino di 18 mesi, aggravatosi nella mattinata del 15 settembre

TAORMINA – Un elicottero dell’Aeronautica militare ha portato un bambino di 18 mesi di Trinitapoli, comune in provincia pugliese di Barletta-Andria-Trani, fino all’ospedale di Taormina. Come spiegato da Ansa, il piccolo ha problemi cardiaci ed è in cura all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Nella giornata di ieri, però, è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, a causa di un pericoloso aggravamento della situazione.

Il trasferimento è stato portato a termine con un elicottero HH139 dell’84esimo Sar di Gioia del Colle, con a bordo medici e infermieri rianimatori di Barletta. Il mezzo è atterrato nel pomeriggio del 15 settembre e secondo l’ultimo bollettino medico le condizioni del bambino sarebbero stabili.