Bimbo rischia di affogare, salvato da neo bagnino a Messina - Tempostretto

E' successo al lido del Carabiniere. Per fortuna per il piccolo in spiaggia c'era anche il bagnino formato dal Fin

MESSINA – E’ successo ieri nei pressi del lido del Carabiniere. Un bambino di circa 6 anni che si trovata in spiaggia con i genitori è entrato in mare per fare il bagno. In un attimo si è allontanato troppo dalla riva nel tentativo di riacciuffare un cuscinetto gonfiabile che si era portato in acqua e si è trovato in difficoltà.

Disavventura in acqua

Mentre l’acqua si faceva più profonda e la corrente stava per trascinarlo ancora più al largo, il piccolo annaspava e ha rischiato seriamente di annegare. Per sua fortuna il bagnino del lido lo ha avvistato subito e non ha esitato a tuffarsi in acqua, raggiungerlo e metterlo in salvo. Appoggiandogli la testa sul cuscinetto, il ragazzo è riuscito a calmare il bambino e riportarlo a riva.

Il corso di salvataggio….salvifico

Una brutta disavventura finita bene per il bimbo, quindi, grazie anche alla fortuna di aver incontrato il bagnino di 17 anni, Samuele Arena, che ha seguito il corso di formazione per assistenti bagnanti della Federazione Italiana Nuoto erogati alla piscina comunale “Graziella Campagna” di viale San Martino, e ha conseguito recentemente il brevetto.