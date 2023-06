Birra Messina cristalli di sale e Birra dello Stretto sponsor del Messina street fish di Capo Peloro - Tempostretto

REDAZIONALE. In prgramma dal 22 al 25 giugno nell’area di Capo Peloro

REDAZIONALE – Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto sono sponsor del Messina Street Fish, spin off del Messina Street Food Fest che ogni anno anima Piazza Cairoli. La tanto attesa kermesse dedicata al cibo di strada in tutte le sue declinazioni, quest’anno si svolgerà dal 22 al 25 giugno 2023 nell’area di Capo Peloro, sotto il suggestivo Pilone e di fronte alla spiaggia più bella d’Italia , per celebrare la tradizione e la cultura tipiche della Sicilia e di Messina. Un programma fitto di appuntamenti all’insegna della convivialità e del connubio tra birra, novità gastronomiche e il meglio del cibo di

strada made in Sicily, durante il quale sarà possibile degustare Birra Messina Cristalli di Sale, una lager di puro malto 5 gradi alcol con l’aggiunta di un pizzico di cristalli di sale di Trapani, e Birra dello Stretto Non Filtrata, una lager 5 gradi alcol dal colore giallo oro con un gusto persistente ma morbido al palato prodotta dalla Cooperativa Birrificio Messina.

Con 80 mila presenze all’anno, il Messina Street Food Fest si conferma un evento di grande richiamo per gli amanti dei sapori tipici della cucina di strada – che in Sicilia è autentica espressione della tradizione- non solo messinese ma anche di tutta Italia. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Messina, della Camera di Commercio, dell’Università di Messina, con visitME, il portale di turismo e cultura della città, promosso dal Comune. Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto, birre di proprietà di aziende diverse, sono partner dal 2019 con l’obiettivo condiviso di portare la sicilianità in tutta la penisola. Birra Messina è nata a Messina nel 1923 e viene prodotta a Massafra dal 1999. Nel 2019 nasce Birra Messina Cristalli di Sale, prodotta in parte a Massafra ed in parte a Messina, grazie ad una partnership con Birrificio Messina, una Cooperativa fondata da 15 caparbi mastri birrai a seguito della chiusura dello storico birrificio di via

Bonino. Birra Messina Cristalli di Sale è una lager prodotta con sale delle saline di Trapani.

L’accordo tra Heineken e i 15 soci della Cooperativa prevede sia la produzione della ricetta Birra Messina Cristalli di Sale, per la massima quantità compatibile con la capacità produttiva del birrificio partner, sia la distribuzione delle birre attualmente prodotte dalla Cooperativa attraverso la rete commerciale

del gruppo Heineken.

