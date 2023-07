Blasco: "Deflusso in tempi record per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari" VIDEO - Tempostretto

Il comandante della polizia municipale di Messina commenta la gestione "serena" del grande evento al San Filippo

Video di Matteo Arrigo

MESSINA – “Unitamente alle forze dell’ordine, abbiamo svolto il servizio di viabilità per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Io e il dottor Giovanni Puglionisi, rispettivamente per la polizia municipale e lui come responsabile dell’ordine pubblico, abbiamo fatto un lavoro di squadra e la gestione è stata serena fuori dallo stadio Franco Scoglio“. Il comandante della polizia municipale, Stefano Blasco, sottolinea che, “con 240 autobus Gran turismo, circa 45 mila persone, almeno 4000 autoveicoli, l’esito è stato positivo per l’evento al San Filippo”.

Aggiunge il comandante: “Il deflusso è andato benissimo in tempi record. In un’ora e mezzo abbiamo finto contro le due ore e mezza di Vasco e le due ore di Tiziano Ferro”.

