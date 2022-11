Blitz del Messina Futsal sul campo dell'Arcobaleno Ispica - Tempostretto

Il primo Messina Futsal guidato da Salvatore Battiato vince per 6-4 e sale a 8 punti in classifica

Secondo brindisi in trasferta del Messina Futsal, che si è imposto per 6-4 sul campo dell’Arcobaleno Ispica nella 6ª giornata del campionato di serie B di calcio a 5. I giallorossi guidati in panchina da Salvatore Battiato, mister Sergio Carnazza ha lasciato la guida tecnica per motivi di lavoro, hanno dimostrato qualità nell’approccio al match, portandosi agevolmente sul 2-0, e grande carattere ad inizio ripresa, quando gli avversari hanno agguantato il pareggio (3-3).

Poker di gol del pivot Benny Costanzo, che ha confermato di essere lo spietato terminale della formazione peloritana. Le altre reti portano le firme di Morad Malouk ed Everton Guarnieri. Buoni minutaggio e prove di Daniele De Luca, Giuliano Fallico e Angelo Gennaro. “Dobbiamo migliorare, ma siamo sulla buona strada”, ha commentato mister Battiato al termine della sfida.

In virtù di questo successo, il Messina Futsal è salito a quota 8 punti in 5 partite disputate (ha già osservato il turno di riposo), in una posizione di metà classifica con vista ravvicinata sulla zona playoff.

Risultati 6^ giornata Serie B (girone H): Casali del Manco-Mascalucia C5 5-1; Città di Palermo-Città di Acri 2-2; Real Termini-Mirto 4-7; Arcobaleno Ispica-Messina Futsal 4-6; Ecosistem Lamezia- Villaurea 4-0; Monreale-Megara Augusta 6-4. Riposava: Drago Acireale.

Classifica: Ecosistem Lamezia 14; Città di Palermo 13; Mirto 11; Megara Augusta, Monreale e Città di Acri 10; Casali del Manco 9; Messina Futsal 8; Drago Acireale e Mascalucia C5 6; Real Termini 3; Villaurea 2; Arcobaleno Ispica 0.