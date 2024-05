Bocce. Rsport Messina campione regionale e qualificata alla fase nazionale

Le atlete messinesi sono rimaste imbattute per lungo tempo nel girone siciliano, a luglio l'interregionale contro i campioni regionali calabresi

Con l’ultimo incontro regionale della squadra femminile dell”Asd Rsport Messina’ si è concluso il Campionato Italiano di Promozione. Le donne della società messinese composta dall’atleta capitano Grazia Gemelli, dalle atlete Chiara Costanzo, Iolanda Paroni, dai prestiti societari, Graziella Gemelli dell’Asd San Giovannello di Messina e Maria Mason della ‘Amatori Bocce’ di Brescia, si sono laureate Campionesse Regionali 2024 con una giornata d’anticipo. Incontri di andata disputati nella sede dell’Asd ‘Rsport Messina’ con trasferte giocate nei campi dell’Asd ‘Villa Arangea’ di Reggio Calabria e nel bocciodromo del capoluogo siculo dell’Asd ‘Ponte Ammiraglio’.

Coesione e spirito di gruppo misti ad un’ottima preparazione tecnica delle donne dell”Asd RSport Messina hanno sancito l’imbattibilità nel girone siciliano sino all’ultimo incontro disputato a Palermo. Grazie alle prime tre vittorie consecutive ottenute tutte con un punteggio di 5-3, le atlete messinesi hanno staccato il pass per la qualificazione alle fasi successive del campionato italiano. Le atlete, in attesa della disputa dell’incontro interregionale che avverrà il prossimo luglio contro la squadra vincente del girone calabrese, si godono la conquista del titolo regionale preparandosi per la scalata verso i prossimi obiettivi.