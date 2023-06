Body building, il messinese Mauro Azzolina cambia categoria - Tempostretto

Il messinese ha trasformato il suo corpo, pesa 23 kg in più e cambia federazione per continuare il suo percorso da professionista del culturismo

CATANIA – Prosegue la trasformazione di Mauro Azzolina che a Catania si è cimentato in una nuova categoria durante il “campionato regionale Sicilia e Sud Italia”. Il body builder messinese, che qualche mese fa aveva raccontato di sentirsi a suo agio intraprendendo un percorso specifico con il suo corpo, si è classificato al primo posto, lo scorso 11 giugno in terra etnea, nella categoria Mp Muscular.

Azzolina negli ultimi 7 mesi ha avuto una trasformazione fisica notevole andando ad acquisire kg che poi ha leggermente perso, ma rispetto a qualche tempo fa adesso ha aggiunto 23 kg che di fatto gli permetteranno di passare in una nuova federazione dalla Ifbb alla Npc, quella per capirci in cui si elegge “Mister Olympia”.

“Per me si apre un nuovo percorso – racconta Mauro Azzolina – in questa nuova federazione per continuare il mio percorso da professionista”. Il debutto in Npc è previsto il 25 giugno prossimo durante l’appuntamento dello Sheru Classic, in programma all’Hotel Crowne Plaza di Milano.

Articoli correlati