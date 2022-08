Bolletta da oltre 589mila euro per il Comune di Taormina - Tempostretto

Il sindaco Bolognari chiede interventi allo Stato: "I comuni così andranno in grave sofferenza"

TAORMINA – Il caro bollette colpisce anche Taormina. Il Comune ha ricevuto una richiesta di pagamento di fornitura di energia elettrica per un totale di quasi 590mila euro. Nello specifico si tratta di bollette messe a maggio, giugno e luglio 2022, per un importo complessivo di 589.176,15 euro.

Bolognari: “I comuni andranno in grave sofferenza”

A svelarlo è il sindaco Mario Bolognari: “Se le imprese e le famiglie stanno subendo una stangata senza precedenti, i comuni così procedendo andranno tutti in grave sofferenza. Senza un intervento dello Stato il risultato potrebbe essere che imprese e famiglie pagheranno anche questi aumenti sotto varie forme di tariffe e tasse. Quando abbiamo fatto il bilancio avevamo previsto un aumento dei costi energetici, ma non di queste proporzioni. Un’altra tegola che rischia di far saltare i conti 2022”.