Bomba d’acqua a Roccalumera e lunedì allerta gialla nel Messinese

Oggi giornata di piogge e maltempo nella zona jonica. Per domani l'avviso della Protezione civile

“La bomba d’acqua estiva di poco fa ha creato qualche disagio e abbiamo rimandato l’evento programmato per le 17. In spiaggia alcune rampe sono state danneggiate dagli scoli delle acque piovane e sono state prontamente interdette dai nostri vigili urbani e domani provvederemo a sistemarle. Occorre prestare in ogni caso la massima attenzione sempre”. Così il Comune di Roccalumera e il maltempo ha riguardato tutta la zona jonica. Forte vento, pioggia, con la gente che è andata via dalle spiagge.

Il maltempo ha investito oggi pure Furci e Santa Teresa di Riva. E il tutto precede l’allerta gialla di domani per il rischio idrogeologico e idraulico, oltre a un preallerta per rischio incendi. L’allerta è stata diramata dalla Protezione civile regionale siciliana per il territorio messinese, sia per la zona tirrenica, sia per quella jonica.

Come preannunciato da Tempostretto, dal 19 al 21 sono previste infatti forti piogge e vento. Una vera e propria svolta meteo.

Foto di repertorio.