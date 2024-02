Bonafede (Akademia) dopo la sconfitta a Mondovì: “Teniamoci stretto il punto”

Città di Messina cade per la seconda volta nella pool fuori casa, un fattore che sarà determinante nelle prossime cinque giornate

MESSINA – La seconda fase del campionato, la pool promozione, si dimostra un girone dove non bisogna mai abbassare la guardia. Al termine delle cinque gare d’andata Akademia ha subito una sconfitta contro Mondovì che era l’ultima del gruppetto. Nell’analisi fatta a caldo il tecnico siciliano ha sottolineato che è mancata l’esperienza nel chiudere i punti vincenti, chiaro riferimento a quel quarto set dove Akademia non ha convertito due match point, e ancora ha tirato in ballo l’argomento trasferta.

Questa volta ci è arrivato col giro largo, premettendo che in casa, al PalaRescifina, il pubblico ci aiuta mentre può capitare come successo a San Giovanni in Marignano e ieri a Mondovì che il pubblico di casa faccia la differenza contro Akademia. Riconoscendo che coach Bonafede ha ragione guardando alle prossime cinque partite, che Città di Messina deve disputare prima degli eventuali playoff, tre scontri diretti contro Cremona, San Giovanni in Marignano e infine Mondovì si giocheranno in riva allo Stretto.

Nella partita di Mondovì l’Akademia torna a cedere un set ai vantaggi dopo il secondo ceduto in casa contro Perugia il 19 novembre scorso e torna a perdere anche una partita al tie-break da quella contro Talmassons in trasferta all’andata lo scorso 29 ottobre. In realtà questi numeri non mettono in negativo la formazione cara al presidente Costantino perché ai long set su dieci giocati ne ha vinti otto, mentre al quinto set ha vinto tre delle cinque partite in cui ci è arrivata.

Bonafede: “Torniamo a casa senza recriminazioni”

Queste le parole di coach Fabio Bonafede dopo la partita: “Innanzitutto, credo che la gente si sia divertita perché questo pomeriggio (ieri, ndr) si è giocata una bella pallavolo da entrambe le parti; gara molto combattuta, punto a punto. A noi manca un po’ di esperienza nel chiudere i punti vincenti, quando la situazione si fa calda”.

“In casa – prosegue l’allenatore di Akademia – il nostro pubblico ci aiuta di più, mentre fuori casa può capitare vada così come oggi (ieri, ndr). La squadra ha comunque giocato e sotto l’aspetto della prestazione non posso davvero dire nulla. E’ mancata qualche individualità, però abbiamo giocato contro una bella squadra che merita di più della classifica attuale. Ci portiamo a casa questo punto senza recriminazioni e che ci teniamo stretto”.

Risultati e classifica pool promozione

A partire dalla situazione attuale l’obiettivo di raggiungere i playoff è ancora ampiamente alla portata. Sembra invece molto improbabile sorpassare Busto Arsizio in seconda posizione. Le avversarie si riavvicinano ma ad esclusione di Talmassons, contro tutte le altre Akademia dovrà rigiocare e quindi avrà, come si dice, il destino nelle proprie mani.

Solo Montecchio e Macerata in trasferta, quest’ultima sfida più calda che però potrebbe arrivare con una situazione di classifica diversa da quella riportata a seguire. I match invece contro le mine vaganti saranno da disputare in casa al ritorno. Serve almeno il quinto posto per i playoff ma Akademia deve provare a difendere quella terza posizione, perché la merita, e perché potrebbe valere un vantaggio poi nella semifinale playoff.

Macerata – Busto Arsizio 3-2

Mondovì – Akademia 3-2

San Giovanni in M.no – Perugia 3-0

Cremona – Como 2-3

Montecchio – Talmassons 0-3

Perugia 61

Busto Arsizio 56

Akademia 50

Macerata 48

Cremona 45

San Giovanni in M.no, Talmassons 44

Como 42

Montecchio, Mondovì 35

