Bonafede (Akademia): "Grande prestazione. Ora una settimana complicata" - Tempostretto

Akademia ora costretta a lasciare il PalaRescifina per il concerto di Ligabue. Payne migliore in campo: "Qui contenta, adoro le mie compagne"

MESSINA – Netto tre a zero dell’Akademia Città di Messina contro Padova. La prima di ritorno è stata differente dalla prima dell’andata quando Padova aveva vinto i primi due e poi era stata rimontata cedendo al tiebreak. Stavolta percorso netto di Akademia Città di Messina, tre set a zero, il quinto in stagione di cui quattro in casa. “Sono molto soddisfatto – dichiara coach Bonafede – la partita è stata facile perché l’abbiamo fatta diventare facile. Rispetto all’andata avevamo fatto due amichevoli pre campionato, ora abbiamo fatto tutto un girone di andata”.

Sulla partita ha aggiunto: “Le ragazze sono state molto concentrate dalla prima all’ultima palla, dovevamo non farle giocare chiudendo subito il punto. La grandezza della squadra è stata far sembrare facile la partita. Stasera solo cose belle”.

In settimana il concerto di Ligabue, Akademia non potrà allenarsi

“Adesso dobbiamo concentrarci su una settimana ad altissima difficoltà – prosegue Bonafede – useremo la palestrina adiacente (il martedì, poi la squadra si allenerà a Santa Teresa e Alì Terme, nel fine settimana la trasferta a Como) ci attende un concerto in una settimana sbagliata. Non devono esserci alibi, dobbiamo mettercela tutta come sempre fatto. Aggiungo poi che per la prima volta in vita mia che abbiamo viaggiato ogni tre giorni tra aereo, pulmini e sveglia la mattina presto. In queste condizioni la squadra è da applaudire ancora di più, altri tipi di atlete avrebbero mollato da un pezzo”.

Payne: “Adoro le mie compagne e giocare con loro”

Migliore in campo Kelsie Payne con 23 punti, ottava volta in stagione in doppia cifra per la terza sopra addirittura i 20 punti: “Abbiamo sbagliato in difesa all’inizio – spiega l’americana – non siamo partite perfette e su questo c’è da lavorare. Adoro le mie compagne e giocare con loro, lavoriamo molto bene, queste partite così dove dò il massimo sono merito delle mie compagne dietro che mi danno una mano, sono molto contenta di come stanno andando le cose”.

Kelsie Payne in campo

Le dichiarazioni dei tesserati di Padova

Coach Vincenzo Rondinelli: “La prima di campionato è un’altra storia, in quella gara eravamo libere con la teste, ora ci stiamo portando dietro dei pesi e il calendario non ci aiuta. Siamo una squadra nuova in questa categoria e questo lo paghi alla lunga. Payne adesso sta facendo la differenza per loro, noi abbiamo battuto non troppo bene e non le abbiamo messe in difficoltà. Non abbiamo avuto coraggio che serve in queste partite, in queste gare devi entrare in campo rispettando l’avversario ma senza paura”.

Commento post partita anche per Emma Magnabosco, palleggiatrice di Padova: “Siamo state molto penalizzate a ritrovare una squadra migliorata in un periodo brutto per noi, trasferta non semplice siamo riuscite comunque a migliorare qualcosa rispetto alle partite precedenti. Da questo si può ripartire sperando in meglio, al ritorno ci aspettano tante altre partite impegnative”.