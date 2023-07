Bonus figlio anno 2023, i termini per presentare le domande - Tempostretto

La domanda dovrà essere presentata al front-office (piano terra) del Dipartimento Servizi alla persona e alle Imprese – Servizio politiche sociali di Palazzo satellite

MESSINA – È possibile fare richiesta di erogazione del bonus di 1000 euro per la nascita di un figlio nell’anno 2023, come previsto dal decreto del direttore generale numero 1980 del 14 luglio 2023 “Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del bonus bebè di 1000 euro per la nascita di un figlio ex articolo 6 comma 5 della Legge regionale n.10/2003 – anno 2023”. Il modello di domanda scaricabile può essere ritirato anche direttamente al front-office (piano terra) del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – Servizio politiche sociali di palazzo Satellite, in piazza della Repubblica. Per l’accesso al bonus è necessario essere in possesso di copia di certificato Isee con valore massimo di 3000 euro; copia di documento di identità; e, se soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Le istanze dovranno essere presentate:

entro il 15 settembre 2023, per i nati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023;

entro il 27 ottobre 2023, per i nati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023;

entro il 26 gennaio 2024, per i nati dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023.

La domanda dovrà essere presentata al front-office (piano terra) del Dipartimento Servizi alla persona e alle Imprese – Servizio politiche sociali di Palazzo satellite.