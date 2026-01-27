Brolo. In cantiere funi logore e niente recinzioni: i pedoni rischiano per le manovre delle gru

Multate due ditte per sicurezza carente nel sollevamento carichi

Il personale dell’Ispettorato del Lavoro operativo nella provincia di Messina ha fatto controlli nei settori dell’edilizia e dei pubblici esercizi.

In un cantiere di Brolo sono state sanzionate due delle quattro ditte presenti per gravi carenze nella sicurezza dei luoghi di lavoro: una delle imprese per la movimentazione dei carichi con gru utilizzava funi in condizioni non idonee e la zona sottostante alle operazioni di carico era sprovvista di recinzione, consentendo il passaggio del carico in zona aperta al passaggio di pedoni.

L’altra ditta è stata sanzionata per la presenza sul solaio di un’apertura in prossimità dei luoghi di lavorazione. Le sanzioni complessivamente irrogate ammontano ad oltre 8.000 euro.

Messina, multa da 4.450 euro per un lavoratore in nero

Nel centro di Messina è stato ispezionato un panificio con gastronomia, dove era occupato “in prova” da due giorni, senza regolare contratto, un lavoratore su cinque.

L’attività è stata pertanto sospesa per l’impiego di manodopera in nero in percentuale superiore al 10 per cento.

Il titolare della ditta, dopo aver regolarizzato la posizione del dipendente, dovrà pagare la sanzione di 2.500 euro per la revoca della sospensione, oltre alla maxisanzione di 1.950 euro per lavoro nero.