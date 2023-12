Botti di Capodanno: il rischio delle pioviggini da PM 10 e diossina subito dopo la mezzanotte - Tempostretto

Più la base delle nuvole sarà bassa, maggiore sarà la probabilità di assistere alla caduta, temporanea, di queste goccioline inquinanti.

Se la notte di San Silvestro è una di quelle umide, uggiose, con nuvole basse sulla città e foschia più o meno densa, provate a fare attenzione a una cosa. In queste condizioni meteorologiche, subito dopo i botti di mezzanotte, è probabile che le basi di queste nubi diventando ancora più dense, producendo locali pioviggini.

Magari solo per 5/10 minuti, magari per mezz’ora, ma arriveranno piccole gocce da quelle nubi. Soprattutto se in presenza di nuvole basse, come quelle osservate frequentemente in questi giorni.

A cosa è dovuto questo fenomeno?

L’esplosione e successiva combustione simultanea di tonnellate di botti immette rapidamente nella bassa atmosfera una immane quantità di polveri sottili, come PM10 e PM 2.5, molto pericolose per il nostro organismo.

Parliamo di particelle microscopiche che immesse in atmosfera tendono a fungere da nuclei di condensazione per le particelle di vapore acqueo in sospensione nell’aria, aiutando la formazione di goccioline d’acqua “sporca” (mischiata alle PM 10, insomma una poltiglia di schifezze).

Il lieve aumento di temperatura provocato vicino al suolo sempre dalle esplosioni simultanee può creare, in assenza di venti forti, lente correnti ascensionali, che possono portare le goccioline sempre più verso l’alto, arrivando al livello della base delle nuvole dove trovano gocce più grosse, fondendosi assieme ad esse, appesantendole e portandole giù.

Più la base delle nuvole sarà bassa, maggiore sarà la probabilità di assistere alla caduta, temporanea, di queste goccioline inquinanti. Più la base delle nuvole sarà alta, minore sarà il rischio che la pioggia si verifichi davvero (perché le correnti ascensionali sono troppo fiacche e di breve durata nel tempo).

Nella notte di Capodanno ci sarà questo rischio?

Diciamo subito che domani il rischio maggiore sarà lungo le coste tirreniche, dove l’aria sarà abbastanza umida e ci saranno nubi basse, fino all’imbocco nord dello Stretto. Qui ci saranno le condizioni migliori per avere pioggia da polveri sottili in luogo di calma relativa, anche per 5 minuti.

I botti rilasciano in un attimo anche quantità gigantesche quantità diossina, una sostanza ancor più pericolosa dei PM 10 in generale. Questa cadendo al suolo, soprattutto se si verificheranno queste brevi pioviggini, si depositerà su terreni, campi incolti, auto, rischiando col tempo, alla prima perturbazione, di penetrare persino sulle falde acquifere sotterrane.

Insomma, domani sarà meglio aspettare un po’ il dissipamento di queste nuvole di inquinanti, prima di uscire e festeggiare l’arrivo del nuovo anno. PM 10 e diossina non sono certo un toccasana per la salute.