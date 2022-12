Botti di fine anno, il circolo Pd di S. Teresa chiede un'ordinanza di divieto - Tempostretto

Il segretario Casablanca invita i cittadini a non utilizzare i petardi, che tanto disagio creano agli animali

S. TERESA – Il Circolo del Partito Democratico di S.Teresa di Riva, con riferimento alla prossima ricorrenza di fine anno, intende sensibilizzare la cittadinanza al non utilizzo dei botti, che tanto disagio creano agli animali e anche alle persone. “In Italia – evidenzia il segretario Angelo Casablanca – già parecchi sindaci anche per quest’anno hanno emesso ordinanze di divieto, appunto per tutelare la salute degli animali domestici, e anche di cittadini in termini di disagio ed infortuni. Al riguardo l’Oipa, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ha elaborato un decalogo molto preciso e dettagliato sui danni provocati da questa pratica e su quali comportamenti tenere per garantire minori disagi possibili”.

Il circolo del Pd sottolinea che “gli animali da compagnia sono una parte molto importante nella vita di tante persone di ogni età“, auspicando che “venga emessa una ordinanza sindacale di divieto, che dia un segno di cambiamento, di sobrietà, di rispetto per gli animali e per le persone della nostra comunità”.