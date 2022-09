Brazilian Jiu Jitsu, Cettina Quartarone: "Voglio imparare sempre più tecniche" - Tempostretto

L'atleta del Gpt Messina, che si è avvicinata per caso alla disciplina, ha detto: "Questo sport aiuta ad affrontare gli ostacoli della vita"

MESSINA – Cettina Quartarone, atleta del Gpt Messina, inizia ad avvicinarsi alla disciplina per caso e, come lei stessa racconta, “accompagnando mio figlio che lo praticava e sbirciando qualche allenamento mi incuriosita molto, così decisi di provare”.

“Questa disciplina – spiega – si basa su una lotta che inizia in piedi ma che ha lo scopo di portare a terra l’avversario dove usando varie tecniche come leve ai polsi o ai gomiti, strangolamenti, trova il suo vero espletamento. Si possono trarre tanti benefici tra cui lo sviluppo armonico dei muscoli, tonicità e soprattutto aiuta ad aumentare la fiducia in sé stessi”.

Tra le sue tecniche preferite c’è il Mata Leao e la Kimura e consiglia assolutamente il Brazilian Jiu Jitsu come metodo di difesa personale. La cintura blu per lei rappresenta una gratificazione per il percorso che ha fatto finora e al tempo stesso l’inizio di un altro ancora più bello. “I miei obiettivi – afferma in conclusione – sono quello d’imparare sempre più tecniche con lo stesso entusiasmo avuto finora”.