Bridge, al Circolo Tennis e Vela torna il torneo regionale “Colapesce”

MESSINA – Sabato 19 luglio, al Circolo del Tennis e della Vela di Messina, tornerà il grande Bridge con il torneo regionale «Colapesce». La competizione organizzata in riva allo Stretto nella splendida cornice del sodalizio presieduto da Tato Spatari, attraverso il prezioso coordinamento della direttrice sportiva della sezione Bridge del Circolo, Angela Salvo, è diventata un evento di ampio respiro che offre la possibilità a decine di giocatori provenienti da tutta la Sicilia di mettere alla prova le loro abilità. Un appuntamento imperdibile e particolarmente atteso, il torneo «Colapesce» vede la luce più di 15 anni fa grazie all’idea di Rossella Gervasi, Nuccia Ruggeri e Antonio Pistorio. Nel corso del tempo, in controtendenza rispetto al resto d’Italia, il torneo ha inanellato record di presenze fino a raggiungere, per il Sud Italia, il numero di 73 coppie ai tavoli da gioco nel 2024.