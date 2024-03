Brutto spettacolo alla Passeggiata a mare

Sporcizia in un sottopasso vicino alla battigia. Situazione spiacevole anche perchè il contesto complessivo della Passeggiata a mare è obiettivamente migliorato rispetto al passato

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, vorrei segnalare tutto il degrado che è visibile nelle foto alla Passeggiata a mare. Sporcizia, rifiuti in una zona tra le più belle della città. Meta di turisti e croceristi provenienti da tutto il mondo. Non è un biglietto da visita di una città che si proclama ” a vocazione fortemente turistica”. Sono una vostra lettrice e desidererei che le foto venissero pubblicate”.

Ci troviamo in un sottopasso della Passeggiata a mare che porta verso il mare. Quell’area, compresa la battigia, è ciclicamente oggetto di episodio di inciviltà, Viene ripulita da MessinaServizi e a breve distanza di tempo ritorna una discarica. Adesso la situazione diventa ancora più intollerabile perchè, obiettivamente, il contesto complessivo della Passeggiata a mare è ben curato e si presenta in condizioni gradevoli. Per risolvere la particolare situazione segnalata dalla lettrice servirebbe l’ennesima telecamera. Fermo restando che sarebbe principalente auspicabile una maggiore educazione da parte di chi dimosta di non avere alcuna cura per la città in cui vive.