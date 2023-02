Buche, poca luce e infiltrazioni d'acqua. Ecco la galleria San Jachiddu VIDEO - Tempostretto

L'appello del presidente della V Municipalità, Raffaele Verso

“Buche e avvallamenti sul manto stradale, rifiuti abbandonati, illuminazione precaria”. Il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso, lancia un appello per la messa in sicurezza della galleria San Jachiddu, che collega Giostra con Annunziata.

“Sono sinceramente preoccupato – spiega Verso – per le condizioni di questa infrastruttura vitale per il nostro territorio. Auspico un intervento mirato dalle autorità coinvolte anche perché la chiusura a intermittenza della galleria reca ulteriori disagi ai cittadini costretti a imbottigliarsi nel traffico. Il tema centrale resta tuttavia la sicurezza per la viabilità”.